Připadala si jako golem. Když ji zlato z olympiády ve Vancouveru 2010 vystřelilo mezi celebrity, těžko se srovnávala s tím, že je jako lyžařka oproti ostatním macatá.

„Všichni okolo byli poloviční. Dlouho mě to trápilo,“ přiznala Lindsey Vonnová (36). Otázka, jestli by neměla vypadat jako ostatní hvězdy showbyznysu, ji prý sžírala. Odpověď na ni našla až během posledních let.

„Jsem tím, kým jsem. Mám celulitidu, mám strie. Cvičím každý den, a stejně to nemizí. Tak to prostě je, to jsem já. Buď to vezmi, nebo to nech být,“ prozradila s tím, že jí ulevil i konec kariéry. „Už netrénuji kvůli lyžování. Makám, abych byla štíhlá a v kondici,“ dodala.