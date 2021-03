Po rozchodu s hokejistou Subbanem je sice krasavice a ikona sjezdového lyžování Lindsey Vonnová (36) single, jestli ale bude i nadále sdílet na Instagramu videa jako tentokrát, bez partnera dlouho nezůstane.

Známá propagátorka zdravého životního stylu světu ukázala, jak jí to šlape v posilovně. A od svého kouče dostala pořádně do těla. No, víc než tradiční preciznost jejích cviků tentokrát zaujal fanoušky fakt, že do »mučírny« vyrazila bez podprsenky.

A tak se pod jejím fialovým tričkem rýsovaly ti nejintimnější poklady její vysportované postavy. Video tak splnilo účel dvojnásob. Lindsey fanoušky poučila a ještě bylo nač koukat!