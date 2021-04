Předkové z mužské větve legendy Edenu Františka Cipra (74) pocházejí i z italské Kalábrie. Právě v zemi pod Apeninami dosáhl toho, čeho žádný jiný český kouč s tuzemským týmem. Dovedl Slavii do semifinále evropské soutěže.

Psal se 19. březen 1996. Do noci nad Věčným městem znělo radostné juchání sešívaných. Šťastný Cipro objímal střelce jediného gólu Jiřího Vávru (46). Stačil na kolosální úspěch. Prohráli s AS Řím 1:3, ale v součtu s výhrou 2:0 v Praze prošli mezi poslední čtyřku tehdejšího Poháru UEFA. O to samé se dnes pokusí současná Slavia proti Arsenalu v odvetě Evropské ligy (od 21.00 vysílá ČT sport). Cipro jí věří.

Trenére, žádný jiný český kolega z branže tak daleko v Evropě nedošel, ale vy jste v tom roce vyhráli i český titul. Co je pro vás víc?

„Pro někoho to možná divné, ale za mě jasně semifinále UEFA! Doma vyhrává titul každý rok někdo a my jsme byli ve čtyřce s Barcelonou, s Bayernem Mnichov a s Bordeaux. Pak jsme byli zklamaní, že jsme nedostali v semifinále Barcelonu a vypadli s Bordeaux, ale měli jsme evropskou kvalitu.“

No jo, to byl tým. Poborský , Šmicer , Stejskal, Suchopárek…

„Právě, a tihle hráči se pak v létě stali na Euru v Anglii vicemistry Evropy. My jsme navíc tenkrát měli v mužstvu jednoho cizince, Slováka Ondru Krištofíka. Dnes jich bývá sedm, osm a bez nich to nejde. O to cennější pro mě je, kam až jsme se tehdy dostali.“

Má Slavia šanci přejít přes Arsenal, když v Anglii uhrála remízu 1:1?

„Podle mě má. Bude to těžké. Těžší než s Leicesterem nebo s Rangers, ale věřím, že postoupí. Že to nějak takticky uhraje, nebo ubojuje.“

Nemůžu se u toho slova nezeptat. A co vy a váš boj s rakovinou tlustého střeva?

„Bojuju. Nevím, jestli vyhrávám, ale bojuju a cítím se docela dobře. Chodím pořád na chemoterapie a v květnu půjdu na pravidelné cétéčko. Po něm se vždycky stanoví, co dál.“