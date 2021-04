Představte si, že váš brácha vystřelí remízu Slavie na Arsenalu. Jiří Holeš (31) to zažil a po trefě Tomáše Holeše (28) se musel omlouvat sousedům! Blesk se za ním před odvetou čtvrtfinále Evropské ligy vydal a zjistil, jak to probíhalo.

Bylo už dávno po 22. hodině, na Emirates Stadium běžela třetí minuta nastavení a Jiří s manželkou Annou žijící v posledním patře jinak klidného hradeckého paneláku už byli smíření s tím, že nejslavnějšímu členovi rodiny pogratulují pouze k výkonu. Pak to ale přišlo. „Góóóól!“ rozeznělo se na celý dům, když »Holi« po rohu poslal míč hlavou do brány a zařídil slávistům nadějnou plichtu do odvety 1:1.

Hrdina červenobílých se pak od staršího bráchy dočkal víc než jen pochvalných slov. „Po zápase mi psal, že hrozně řvali, takže musí napsat něco na nástěnku jako omluvu sousedům. Ani jsem ten vzkaz neviděl a pak jsem to našel na internetu,“ culil se slávistický univerzál po derby se Spartou, v němž pálil znovu.

Ta omluva se šířila po sociálních sítích jako lavina. „Druhej den po Arsenalu mi Tomáš psal, jestli to je pravda, jestli to není nějakej fejk,“ řekl pro Blesk Jiří Holeš a dodal: „Vlastně tomu nerozumím, proč to lidi tak prožívají, přišlo mi to jako obyčejná věc.“ Až takový rambajs, jak si mnozí myslí, ale nedělal. Blesku to přiznala i jedna ze sousedek. „Nic jsem nezaznamenala,“ pravila. „Žádnou reakci jsem od sousedů neměl,“ potvrdil Jirka.