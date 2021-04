Slavia – Arsenal 0:4. Trpký konec v EL, sešívané potopil vstup do odvety

Jan Bořil gratuluje Tomáši Holešovi po gólu do sítě Arsenalu • Reuters

Radost fotbalistů Arsenalu po gólu do sítě Slavie, který vstřelil Nicolas Pépé • Reuters

Naděje, ambice, místo toho přišel hodně hluboký výdech. V soutěži definitivně poslední. Šestiminutová smršť, během níž dostali slávisté tři góly, je krutě odfoukla ze čtvrtfinále Evropské ligy, mezi čtyři nejlepší si to suverénně nakráčel po celkové výhře 5:1 Arsenal. Před „sešívanými“ patří smeknout za jejich obdivuhodnou cestu, ale tohle už prostě bylo i na ambiciózní tým Jindřicha Trpišovského moc.

Když Slavia narazí ve čtvrtfinále Evropské ligy na londýnského soupeře, rovnají se její naděje v odvetě jepičímu životu. Před dvěma roky se na Chelsea pokoušela statečně zvrátit domácí prohru 0:1, na Stamford Brigde ale prohrávala po sedmnácti minutách 0:3. A po 27 1:4. I když ve druhé půli mocně povstala, nešlo to.

Včera v Edenu s Arsenalem to vypadalo skoro stejně. Předzápasové okolnosti sice působily mnohem nadějnějším dojmem, jenže všechno zmizelo neuvěřitelným náletem Gunners.

Nejdřív varování, které ještě zaplašil videoasistent: Ve 14. minutě vyrazil Ondřej Kolář ránu hostů na tyč, Emile Smith-Rowe pohodlně dorážel do prázdné brány, ovšem jak se ukázalo při přezkoumání, z ofsajdu.

Úleva. Jo. Ale i ne. Arsenal se za chvíli před bránu Slavie nacpal znovu, z krásné kombinace najednou vyběhl Nicolas Pépé, který sice byl tísněn Lukášem Provodem, ten mu úplně ležel na zádech, útočník hostů to ale v klidu ustál a Koláři vmetl balon zblízka pod víko.

Druhý střemhlavý nájezd, do vápna „sešívaných“ letí přízemní přihrávka, hasí to Jakub Hromada, ovšem nešikově faulem na Bukaya Saku. Penalta. Alexandre Lacazette zvyšuje na 2:0.

A úplnou pohromu zakončil Saka sám. Anglický křídelník si naváděl balon do nebezpečného prostoru, pak naprosto pohodlně jedním nepatrným úkrokem obešel Davida Zimu a jako mazák poslal balon prudce do míst, kam se Kolář už nesehnul. Prostě to nešlo.

Červenobílí stáli jako omámení. Kapitán Jan Bořil zlostně mrsknul balonem o reklamní panely. Všechno bylo v háji…

Šance, že se český tým po 25 letech znovu objeví v semifinále Evropské ligy, tedy dřív Poháru UEFA, vzala rychle za své.

Postup do semifinále si v rytmu lehkých kroků vytancoval Arsenal, nakonec ještě zvýšil na 4:0. V odvetě v Edenu byl o mnoho svěžejším a rozhodně kvalitnějším mužstvem. Zahraje si s Villarrealem, který vyřadil Dinamo Záhřeb.

Slavia se loučí. V soutěži dosud vydělala i se všemi bonusy lehce přes čtyři sta milionů korun, to je odhadem asi půlka klubového rozpočtu, v základní skupině porazila všechny tři soupeře – Beer Ševu, Nice i Leverkusen, později ve vyřazovací fázi i Leicester a Rangers.

Tady to končí. Hluboký výdech.

Ale s blahopřáním, že cesta červenobílých stála za sledování.