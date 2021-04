Slavia touží oživit rok 1996. Recept? Chtít prostě vyhrát, hlásí Trpišovský

Jestli to klapne, bude to poprvé po 25 letech, co český tým dojde tak daleko v Evropě. Shodou okolností znovu Slavia, tenkrát na jaře 1996 proklouzla až do semifinále Poháru UEFA. Proti stojí Arsenal, ale pro partu Jindřicha Trpišovského není nic nemožné. Fakt nic. A remíza 1:1 z prvního utkání té velké naději nahrává. „Nádherný zápas,“ rozplývá se před osudovou bitvou kouč „sešívaných“. Hraje se o velkou slávu. O obrovský úspěch. Slávisti, proměňte to.

Před dvěma roky si to Slavia taky rozdala s anglickým soupeřem ve stejné fázi Evropské ligy. Ale buďme upřímní, po domácí prohře 0:1 už v odvetě málokdo věřil ve velký zázrak. Byť výkon červenobílých byl ve druhé půli na Chelsea doslova heroický.

Tohle je jiná situace. „Sešívaní“ mohou seknout Arsenal. Po remíze 1:1 zvenku opravdu mohou. A tím pádem dojít znovu po 25 letech do semifinále. To je ta hlavní výzva dnešního večera. Dokázat něco, co vypadá skoro nemožně, ale co je vlastně velice blízko.

„Historie nás motivuje,“ hlásí kapitán Jan Bořil, že všichni v kabině dobře ví o tom, co kdysi v polovině devadesátých let dokázali jejich předchůdci Vladimír Šmicer, Karel Poborský a spol. „Když to přeženu, chceme dojít až do finále, to je náš sen a každá vidina trofeje nás posouvá dopředu. Chceme dojít na všechny vrcholy,“ burcuje neohroženě Bořil, že nejen liga, domácí pohár, ale i Evropská liga je reálnou výzvou současné ambiciózní Slavie.

„Je to nádherný zápas, přivezli jsme si navíc nadějný výsledek z prvního zápasu. Ale musíme být obezřetní, podat maximální výkon jako tým i individuálně, dotknout se svého stropu, abychom to zvládli,“ upozorňuje kouč Jindřich Trpišovský.

Arsenal má sice z prvního utkání manko kvůli inkasovanému gólu na vlastním hřišti, ale to z něj otluka ani náhodou nedělá. Pořád zůstává favoritem na postup, pořád má plno sil, aby nevýhodnou remízu v Edenu proměnil v semifinále. Vždyť doma měli Gunners tutovky klidně na čtyři, pět gólů…

„Ale ať už to minulý týden bylo, jak chtělo, tak jsme to zvládli na 1:1. A jsme schopní se soupeři vyrovnat znovu. Máme dost zkušený kádr, který už si něčím prošel, a taky známe recept, který už se nám párkrát osvědčil,“ poukazuje Trpišovský.

Jaký?

„Chtít prostě vyhrát. Nemyslet na první zápas. To je předpoklad, abychom hráli skvěle v defenzivě a dostali se naši kvalitou do zakončení a dát gól. Prostě jako kdyby žádný první zápas nebyl, jinak to špatně dopadne,“ říká slávistický kouč.

Jeho týmu určitě bude chybět stoper Ondřej Kúdela, kterému včera UEFA bez zardění protáhla trest za „rasistické urážky“ vůči záložníkovi Rangers Glenu Kamarovi na celkem deset zápasů. A další střední obránce Taras Kačaraba není na soupisce, takže se čeká návrat Tomáše Holeše na problematickou pozici.

Na druhou stranu někdo z dvojice Peter Olayinka-Abdallah Sima nastoupí v základu, patrně ten první. Druhý by podle slov kouče Trpišovského snad mohl být díky utišujícím práškům připraven aspoň na část zápasu.

Bude se hodit každá noha. Tohle je největší výzva pro český klub za dlouhou dobu. Blízko je závratný úspěch, který tuzemský fotbal 25 let nezažil. Tak hodně štěstí.

Máte na ně!