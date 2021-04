Švédská fotbalová superstar Zlatan Ibrahimovic (39) má pořádný průšvih. Porušil totiž zřejmě pravidla FIFA a hrozí mu až tříletý distanc. Takový trest by v jeho věku zřejmě znamenal konec kariéry!

Milánský snajpr se podle listu Sportbladet v roce 2018 stal spolumajitelem sázkové společnosti Bethard. Se svou společností Unknown AB vlastní 10% akcií firmy Gameday Group PLC, která je jediným akcionářem zmíněné sázkové kanceláře.

Něco takového je však přísně zapovězeno etickým kodexem FIFA a disciplinárními pravidly UEFA. Hráči se nesmí účastnit soutěží, kde by mohli mít díky takovému vlastnictví finanční motivy. To Zlatan porušil, když se vrátil do národního týmu a zúčastnil se zápasů kvalifikace o mistrovství světa. Stejně tak došlo k prohřešku, když hrál za AC Milán evropské poháry.

Podle sazebníku trestů FIFA nyní hrozí Ibrahimovicovi pokuta až do výše sto tisíc eur a pozastavení fotbalové kariéry až na zmíněné tři roky.