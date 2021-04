KARLOS SHOW: Vémola odhalil, proč nenavážil. A došlo i na přebalování

V kleci jako rivalové, mimo ni jako přátelé. Přesně to platí v případě Karlose Vémoly a Milana Ďatelinky. V zápase přejel český Terminátor slovenského vyzyvatele během prvního kola, vůbec neváhal a pozval soka do své show. Druhým hostem byl nejlepší český boxer současnosti Vasil Ducár, který dal v žertu moderátorovi nabídku na zápas v boxu. Na takový duel ale nedojde. „Tím chceš říct, že bys mě neporazil? Řekni to nahlas,“ vtipkoval dál boxer a policista v jedné osobě.

Takhle to má vypadat, když proti sobě v MMA nastupují profesionálové. Karlos Vémola a Milan Ďatelinka si v zápase nic nedarovali. Český bijec sice vyhrál v prvním kole, ale mladý Slovák mu stihl zasadit i několik tvrdých loktů. Když se ale spolu sešli v Karlos show, byla jakákoliv nevraživost tatam.

„Omlouvám se za svou image. Přece jenom dělám trochu drsnej ale zároveň strašně krásnej sport. Zápasil jsem s frajerem, který mě takhle zmaloval, ale teď si úplně v pohodě podáme ruce, sedneme si a společně popovídáme,“ pronesl na úvod Vémola s mizejícím monoklem pod pravým okem a pozval Ďatelinku na pódium.

„Plno lidí říkalo, že to byl rychlý zápas a nic moc výkon. Ale já už jsem dlouho nevypadal po zápase takhle,“ pokračoval Terminátor.

„Já jsem právě nevěděl, jestli to máš ode mě, nebo jsi narazil hlavou do země,“ usmíval se pětadvacetiletý Slovák.

„To já taky nevím. Ale teď jak jsem se na to díval, tak si myslím, že jsem ti možná narazil hlavou tady na tu kost,“ ukázal Vémola na spodek žeber.

„Možná jo, já mám pořádný kosti,“ zažertoval Ďatelinka. Později se rozpovídal o tom, jaký na něj dopadl před duelem tlak.

„Ono to není, že se bojíš zápasu, ale že se bojíš zklamání,“ přiznal poražený bijec.

Pětatřicetiletý vítěz a hostitel pořadu několikrát po souboji avizoval, že ve své show prozradí, proč nezvládl zhubnout do zápasové váhy. A jak slíbil, tak udělal.

„Vždy, když jsem shazoval, tak jsem si lehal do horké vany a vypotil se, když už jsem byl moc vysílený na další cvičení. Ale teď jsem si sedl do vany a začalo mě to hrozně pálit. Nemohl jsem to vydržet. Přišla za mnou Lela a řekla, že je ta voda studená.“ To byl pro Terminátora šok.

A čím to bylo?

„Každé ráno jdu do studené vody s ledem, pak po tréninku a znovu večer. Každý den. Moje tělo se na to naučilo,“ vysvětlil Vémola, proč nepoznal, že není v dostatečně horké lázni. Teplejší vodu ale jeho tělo nebylo schopné vydržet.

„Chybělo mi ještě devět kilo a ty jsem musel vyběhat. A já se fakt snažil, vyběhal jsem osm a půl kila za šest hodin,“ upozornil bijec.

Ďatelinka pak zavzpomínal, jaké to bylo vidět proti sobě po vážení vysíleného Terminátora.

„Nejprve jsem si myslel, že po mě vystartuješ,“ zavzpomínal Slovák.

„Ne, já jsem se šel o tebe jenom opřít,“ reagoval obratem moderátor. O něco později se Ďatelinky, jakožto bývalého fotbalového chuligána zeptal, jaký má názor na policisty.

„Nemám s nimi žádný problém,“ zněla odpověď.

„To je dobře, protože pozvu na pódium dalšího hosta a tím je nejlepší český boxer a zároveň policista, Vasil Ducár!“ Na druhé místo pro hosta se pak posadil rohovník, který nikdy nezažil prohru knockoutem.

Když se mluvilo o policejní práci, Vémola připomněl okamžik, kdy ho policejní auto vytlačilo do příkopu, protože došlo k omylu, a auto v kterém jel, měli policisté za kradené.

„Jak mě viděli, začali o mně mluvit: ‚To je Vémola, kdyby se cukal, střel ho do nohy,‘“ vyprávěl bojovník, co najednou uslyšel. „Haló, já jsem tady, říkal jsem jim.“ Vše se ale brzy vysvětlilo a gladiátor mohl pokračovat v cestě.

Trojice bojovníků si spolu popovídala o různých tématech. Například o prohře.

„Nemám rád jít pak tou uličkou hanby, kdy ti všichni říkají: To nevadí…“ přiznal Ducár. „To je, jako by řekli: ,Umřel ti pes, ale můžeš si ho nechat.‘“

Boxer se pak ptal hlavního muže show, jestli by s ním nechtěl zápas v ringu. „Tady chce někdo vydělat snadný prachy,“ reagoval Vémola.

„Tím chceš říct, že bys mě neporazil? Řekni to nahlas,“ vtipkoval Ducár.

Nakonec došlo i na speciální výzvu pro Ďatelinku, kterému se letos narodí první potomek. Dostal totiž na přebalení panenku novorozeněte. A zasloužilý otec tří dětí Vémola a tatínek roční dcery Ducár mu přitom radili, jak na to.

