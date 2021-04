Na její běh v pořádně vykrojených plavkách vzpomínají muži na celém světě. Její exhibicionistický kousek probudil jejich představivost a zařídil, že se o sličnou blondýnku začali zajímat. Kinsey Wolanská (24) z toho kousku těží dodnes.

Finále Ligy mistrů v roce 2019 mezi Liverpoolem a Tottenhamem teprve začínalo a hned se odehrál jeden z momentů, na které se vzpomíná. Hned zkraje zápasu se z tribuny na hřiště rozeběhla v té době neznámá blondýnka v odvážném úboru. Ten díky prudším pohybům nakonec odhalil i partie, které možná nebyly úplně v plánu, ale Kinsey zřejmě nelituje.

Svůj kousek se totiž nerozpakovala zopakovat i v rakouském Schladmingu, kde se konal Světový pohár v alpském lyžování. Téměř neznámá modelka si díky těmto odvážným akcím zařídila celosvětovou popularitu. Z pár desítek tisíc fanoušků na sociální síti Instagram se rychle staly miliony.

„Nebyla jsem absolutně připravená na to, co následovalo po tom zápase. Bylo však vzrušující, že jsem do toho šla. Ukázalo mi to, že dělám věci nadoraz a mohla jsem sledovat, kam až to zajde. Miluji žít naplno,“ zavzpomínala Kinsey na svůj slavný okamžik v rozhovoru pro magazín Names.

Dnes jí sleduje více než tři a půl milionu fanoušků a ona si svou popularitu řádně užívá. „Jsem velmi vděčná za tuto zkušenost, protože mi pomohla rozšířit publikum a nyní mě sledují lidé z celého světa,“ pochlubila se sexy diva.