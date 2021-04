Opora házenkářek Jeřábková: Postup je úspěch, ale na MS chceme výsledek

Patnáct přesných ran Markéty Jeřábkové (25) a české házenkářky mohly v hotelu slavit postup na letošní MS. Ostrá spojka z německého Thüringeru v odvetě play off se Švýcarskem ukázala, proč ji na další dva roky angažoval špičkový norský klub Kristiansand Vipers. „Když už postupujeme deset let, měly bychom se uspokojit nějakým výsledkem přímo na mistrovství,“ nestačí jí samotná účast na vrcholu sezony.

Když chybí Iveta Korešová (toho času na mateřské dovolené), stojí to v útoku na ní. Po prvním duelu play off se Švýcarskem nebyla Markéta Jeřábková se svým přínosem spokojená, dva góly jsou na její poměry málo. V odvetě to ale vrchovatě napravila, dotáhla Česko mezi světovou elitu. V prosinci už by u toho měla být ve Španělsku také druhá kanonýrka Korešová. „Přislíbila, že se šampionátu zúčastní,“ informovala Jeřábková.

Cítily jste po domácí remíze obavy, že to s postupem přes Švýcarky neklapne?

„Určitý respekt jsme měly. Ale jako tým jsme si nepřipouštěly, že bychom na šampionát nepostoupily. Myslím, že sebevědomí nám zůstalo.“

Trenér pak prohlásil, že když vám teče do bot, hrajete líp. Je to tak?

„Málokdy jsme byly v posledních letech v roli favorita. Je to větší zodpovědnost, než když hrajete s čistou hlavou proti papírově silnějšímu soupeři. Švýcarky u nás uhrály dost hratelný výsledek. V odvetě navíc mohlo přijít pár fanoušků. Ony se dostaly do pozice, že můžou postoupit. Vycítily příležitost, se kterou se nemusely úplně popasovat.“

Byl prostor na oslavu?

„Zůstaly jsme v hotelu. Oslava proběhla, ale chyběla nám tam hlavní paní Mika. Co se týká zábavy a kolektivu. (úsměv) Kvůli zranění bohužel nemohla do Švýcarska odcestovat.“

Nasázela jste více než polovinu branek mužstva. Řekla jste si, že to vezmete na sebe?

„Možná to tak mohlo vypadat. Ale všechno to začínalo od brankářky, Hanka Mučková pro nás byla v tom utkání ohromná jistota. Kdo dá gól v útoku, to už je jedno. Je to zásluha celého týmu. V sobotním zápase jsem ze sebe rozhodně nebyla nadšená. Věděla jsem, že příště musíme všechny zahrát trošku jinak. Povedlo se. S ubíhajícími minutami jsme cítily určitou jistotu. Věděly jsme, že si to nesmíme nechat ujít.“

Jde o sedmý postup Česka na vrcholnou akci za posledních deset let. To je velká věc, že?

„Vzhledem k tomu, jaké má v naší republice házená postavení, bereme už postup na šampionát jako úspěch. Ale když už se to děje deset let, měly bychom se uspokojit nějakým výsledkem přímo na mistrovství.“ (úsměv)

Vidíte šanci letos v prosinci, zvlášť když se do týmu vrátí Iveta Korešová?

„Pokud se vrátí, může to našemu týmu jedině pomoct. Uškodit určitě ne. (úsměv) Všichni v její návrat doufáme. Ivet nás hodně podporovala. Psala, že nám věří. Přislíbila, že se šampionátu zúčastní.“

Když jste na hřišti obě, je to pro vás úleva nebo trošku i konkurence? Obě jste výrazné osobnosti, střelkyně…

„Konkurence v našem repre týmu úplně nehrozí. O ní to není. (úsměv) Hrajeme jedna pro druhou, podporujeme se. Ať je tam kterákoliv z nás.“

Jak nesou v německém Thüringeru, že odcházíte do Norska za krajankou Janou Knedlíkovou?

„Já bych ten tým neviděla tak špatně. V příští sezoně bude kádr širší, přijdou dvě pravé spojky. Levačky, které jsme napravo neměly. Ve sportu to tak chodí, že někdo odchází a jiný přichází. Sezonu chci dohrát v tom nejlepším světle a pomoct klubu k postupu do evropských pohárů. Do Norska se samozřejmě těším, ale aktuální to bude až od července.“

Kristiansand má vysoké ambice, co?

„Letos postoupil do Final Four Ligy mistrů, které je na programu na konci května. Určitě v něm nechce nikdo skončit čtvrtý. Vím, že klub má ty nejvyšší cíle.“