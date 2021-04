Mohamed Salah půjde do Realu Madrid, na slavný Anfield přijde Adam Hložek (18). Neboli od rudých k »Reds«. Tohle je žhavé téma britských fotbalových webů.

„Liverpool má pro letní přestupové období na radaru Hložka ze Sparty Praha. Mohl by ho podepsat za 15 milionů liber,“ hlásí web footballinsider.com, který pravidelně přináší přestupové spekulace z Premier League..

V korunách je to za ofenzivní klenot Pražanů »Hložana« 450 milionů a anglický kolos je prý podle zdrojů serveru ochoten jít až na astronomických 600 milionů. Otázkou je, zda z Letné přesto neuslyší cimrmanovské: „A není to málo?“ Pokud by transfer klapnul, byla by to opravdová přestupová bomba.