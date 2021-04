Palič Hložek, otazník u Krejčího i podpora Vitíka. Co ukázala Sparta? • FOTO: Koláž iSport.cz Vypadalo to jako jasně vyhraný zápas, ale to by Adam Hložek musel proměnit aspoň polovinu vypracovaných příležitostí. Místo toho se Sparta o postup do semifinále celkem nadřela. Jablonec vedl, ale dvěma góly zavelel k obratu Ladislav Krejčí II. Stejně jako proti Teplicím (7:2) i s Jabloncem (4:1) si otevřel gólový účet. Bude ho moct zopakovat i v derby? Otazníky nad ním visí kvůli zraněnému nártu. „Nic podstatného,“ pronesl po výhře v poháru. Co dalšího středeční duel nabídl?

Spalovač Hložek Většina hráčů ještě ani nestihla propotit dres a on už mohl mít hattrick. Adam Hložek vlétl na Jablonec jako uragán, během úvodních šesti minut měl tři stoprocentní šance. Neproměnil ovšem ani jednu. A co víc, vždy pálil mimo branku. Po změně stran měl další dvě tutovky. Nejprve ho vychytal Vlastimil Hrubý, podruhé opět přestřelil. Suma sumárum tak mohl mít letenský klenot klidně pět gólů v báglu, z placu ale odcházel s prázdnou. „V první chvíli ho pochválím, potom zdupu. Je dobře, že se do šancí dostává. Adam má svůj věk a jsou to věci, které musí zkušenostmi získat a být v koncovce klidnější. Až začne 50 procent šancí proměňovat, tak už ho tu neudržíme,“ usmál se Vrba. Sparťané musí doufat, že si Hložek schoval potenci na derby. Sparťan Adam Hložek v úvodu pohárového čtvrtfinále s Jabloncem neproměnil hned tři velké šance • Foto Pavel Mazáč / Sport

Vitík: hrozivá minela, pak vykoupení Byl to blackout, úplný výpadek. Moment, který k Martinu Vitíkovi absolutně nesedí. Mladý stoper se dopustil v úvodu druhého poločasu hrozivé chyby, když poslal mizernou zpětnou domů Milanu Hečovi. Byl z toho vedoucí gól soupeře, o který se postaral Ivan Schranz. „Vitík zápas dohrál velice dobře. Byl by absolutní nesmysl, kdybychom ho za to měli trestat. Je to pro něj ponaučení. Udělal chybu, ale věřím, že už se nebude opakovat,“ prohodil smířlivě Vrba. Pravdou je, že na mladého stopera minela nedolehla. Rychle se oklepal a vrátil ke svému vysokému standardu. „Viťas odehrál skvělý zápas, jedna chyba se může stát každému. Tak to myslím vnímá i on, i ten tým se na něj snažil tak působit. To se prostě stane. Jeho poslední dva výkony byly jinak velmi dobré, pomáhal nám v rozehrávce, hrál míče nahoru. Byl jsem nadšený z toho, jak Viťas ty zápasy odehrál,“ podpořil mladého parťáka i kapitán Bořek Dočkal. Obránce Sparty Martin Vitík v souboji s jabloneckým Janem Chramostou • Foto Pavel Mazáč / Sport

Do derby marš s nadějí Bylo to velké téma posledních dnů a týdnů. Jak bude Sparta vypadat, až se srazí s opravdu silnými soupeři? Tím prvním měl být Jablonec, Pražané ho ale totálně přejeli. Konečný výsledek 4:1 je pro komando Petra Rady ještě milosrdný. Ten hlavní test ale teprve přijde. Už v neděli v Edenu. Derby se Slavií, bitva všech bitev. Pro Letenské ta vůbec nejtěžší možná. „Narazí na sebe týmy, které dominují naší lize. Slavia i Sparta mají formu a vysokou fotbalovou úroveň. Mělo by to být vyvrcholení jarní části,“ nepochyboval jablonecký trenér Rada. Sparta míří k fotbalovému svátku v dobré kondici. Daří se jí herně i výsledkově, baví útočným fotbalem, střílí vagóny gólů. Na tohle všechno ale potřebuje vmáčknout štempl. A to právě v derby. „Čeká nás zkouška ohněm, narazíme na soupeře, který u nás dominuje. Chceme se na Slavii prezentovat tak, jak se nám dosud daří. Jestli budeme úspěšní, to uvidíme v neděli večer. Zjistíme, jak na tom jsme,“ vyhlásil Vrba. Radost fotbalistů Sparty po obratu čtvrtfinále poháru proti Jablonci, když se podruhé trefil Ladislav Krejčí II • Foto Pavel Mazáč / Sport



Otazníky nad rozjetým Krejčím V sobotu tři branky do sítě Teplic, ve středu dvě proti Jablonci. Týmy ze severu Čech smetl Ladislav Krejčí II jako orkán. „Nominace jsou v kompetencích Jardy Šilhavého, nejsem ten, kdo by mu měl diktovat. Je ale dobře, že ho Láďa dostane pod tlak. Pokud ho zaujme, určitě to bude dobře. Jarda je trenér, který má na hráče čuch a umí si vytipovat, kdo mu může být přínosem,“ pronesl trenér Pavel Vrba na Krejčího adresu. Proti Jablonci se defenzivní štít opět prosazoval z velkého vápna. Nový taktický pokyn? „Je to stylem hry, který po nás trenér vyžaduje. Chce hodně ofenzivy. Od záložníků i obránců. Za sebe mohu jen říct, že balony chodí do vápna skvělé,“ popsal Krejčí pokyny od trenéra Pavla Vrby. Zároveň ale panují obavy. V závěru již rozhodnutého duelu odkulhal mladý záložník ze hřiště s nakopnutým nártem. Stihne se vykurýrovat do neděle? „Nechtěl bych to moc komentovat. Dvakrát mi do toho kopli. Myslím, že je to otázka jednoho dvou dnů. Nic podstatného,“ vzkázal Krejčí. Radost Ladislava Krejčího mladšího po gólu proti Jablonci ve čtvrtfinále MOL Cupu • Foto Pavel Mazáč / Sport