Jsou přání, která není těžké splnit. Třeba když si sama řeknete o to, že chcete být dívkou Blesku – jako česká atletka Kateřina Šafránková (31). Takže Katko, je to tvoje!

Osmá kladivářka z mistrovství světa 2017 maká před olympijskou sezonou na Tenerife. Jenže točit se furt v kruhu je tak na palici, že Kateřina kromě kladiva odhodila také skoro všechno, co měla na sobě. A chytla se za melouny.

„Dívka Blesku. Aneb když Kačeně po měsíci na soustředění hrábne,“ napsala k fotce sympatická atletka, která si umí udělat srandu sama ze sebe, a dodala: „Jsem pako, no a co.“ K tomu ještě připojila smajlíky dvou kůzlat, jak se proměňují právě ve dva melouny.

Šafránková minulou covidovou sezonou prokulhala o berlích po operaci menisku a teď věří, že se kvalifikuje na Hry do Tokia. Kladivo musí poslat do vzdálenosti 72,50 metru, což je tři centimetry za jejím osobákem. „Když to jde v únavě poslat za 70, tak v sezoně není jiná šance než to poslat ještě dál,“ poslala »dívka Blesku« povzbudivé zprávy z Kanárských ostrovů.