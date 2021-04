Kubová má tajný projekt, pak trápily ji časy. Prodlouží si kariéru

V Tokiu se mohla rozloučit na největší scéně, laso právě z japonské megapole ale Simoně Kubové poslední marš ještě ozáří. Prestižní plavecká liga ISL o ni stojí i pro podzimní třetí ročník. A možností je návrat do týmu Tokio Frog Kings, v němž bojovala minulou sezonu.

„Dostala jsem nabídku. Pokud to dopadne a opravdu si mě vyberou, tak bych chtěla jet. Jednala jsem zase s Tokiem, ale uvidíme. Patnáct lidí si vyberou z předchozí sezony, zbytek jde do draftu. Třeba budu závodit za jiný tým,“ líčí Kubová.

Zatím ale pracuje na své poslední olympijské kampani, v níž zatím nešlo všechno hladce. Kubová byla zklamaná svými časy na nedávných mítincích v Marseille a Stockholmu.

„Plánem v sezoně bylo se časově zlepšovat. Musíme to zanalyzovat a vymyslet další postup, jak výsledky zlepšit,“ vyprávěla.

Po návratu ze Švédska si v rámci opatření dala týden volna a před tradičním pardubickým mítinkem Českého poháru si po návratu k dřině prožila těžké chvilky.

„Podle toho, jak jsem se cítila ve středu na tréninku, jsem myslela, že sem vůbec nepojedu. Takhle špatný trénink už jsem dlouho neměla, byla jsem z toho hodně špatná. Strašně jsem vytuhla, vůbec to nešlo,“ vypráví Kubová, která v Pardubicích plavala jen o dvě setiny pomaleji než ve Stockholmu. „Jsem poměrně příjemně překvapená. Pocitově a pohodově to bylo lepší než v tom Švédsku. Po týdnu volna je to docela dobrý výkon. Doufám, že to bude postupně gradovat, s cílem na olympiádě zaplavat co nejlíp.“

Kubová připustila, že za její únavou z poslední doby můžou být i její další aktivity. Na Vysoké škole ekonomie a managementu studuje na titul MBA a kromě toho věnovala čas přípravě svého soukromého projektu. Zatím ale zůstává pro veřejnost tajným.

„Mám v hlavě jeden projekt, o kterém nemůžu moc mluvit. Pracuju na tom, pro publikum to bude až v listopadu,“ říká Kubová. „Měla jsem toho hodně, po plavání jsem nemohla ani spát, přemýšlela jsem, co musím dodělat. Neuvědomovala jsem si, že jsem z toho ve stresu.“

Teď má měsíc času vyštelovat formu před prvním vrcholem sezony, jímž bude evropský šampionát v Budapešti. To hlavní ale přijde uprostřed léta v Tokiu.

„Evropa je důležitá, ale není pro mě nejpodstatnější. Já chci zaplavat dobře na olympiádě, Evropu beru jako přípravný závod. Potkám se tam s těmi nejlepšími, uvidíme, jak to tam dopadne,“ plánuje Kubová.