Diesel Valverde oslaví 41 v boji. Mám ho rád, vždycky chválil, říká Raboň

La Doyenne. Tak se přezdívá nedělnímu monumentu Lutych - Bastogne - Lutych. V překladu to znamená nejstarší. A komu patří tento přívlastek ve startovním poli? Ano, je to Španěl Alejandro Valverde, pro kterého je tento den speciální nejen tím, že ardenskou klasiku jede už popatnácté, ale hlavně – slaví 41. narozeniny! „Lutych je o formě, a tu já teď opravdu mám,“ prohlásil čtyřnásobný vítěz závodu.

Hokejista Jaromír Jágr oslavil v únoru 49 let a propaguje elektrokola. To Alejandrovi Valverdemu je v neděli 41 a na to, aby proháněl cyklisty, z nichž někteří by mohli být i jeho syny, žádný motorek na kole nepotřebuje. Letos mu na to zase bohatě stačí jen ten jeho vnitřní. Ohromná mentální síla, touha a vášeň pro svůj sport. To je to, co pohání zkušeného Španěla a dostává ho znovu na stupně vítězů.

Zatímco minulý ročník ovlivněný dlouhou covidovou pauzou mu vůbec nesedl, letos je to zase úplně jiná písnička. Notuje si ji on sám, celý jeho tým Movistar, fanoušci, ale i jeho bývalí soupeři, třeba i ti z Česka. „U něj je to podle mě pohádková kariéra. Alejandra mám hodně rád lidsky. Vždy hodně chválil domestiky, takže když jsem někde zajel nějaký dobrý závod, tak mě chválil. Takže ho mám zafixovaného jako velkého šampiona, ale i férového a milého člověka. Tam si myslím, že ta pohádka skončí dobře. Teď začal vyhrávat i nějaké závody, takže výkonnost tam je…“ řekl o španělském sympaťákovi bývalý profesionál František Raboň.

Alejandro Valverde Narozen: 25. dubna 1980 (41 let), Murcia, Španělsko Výška/váha: 178 cm/61 kg Disciplína: silniční cyklistika Tým: Movistar (od 2011) Největší úspěchy: mistr světa 2018, 12x vítězství v etapě na Vuelta a España, 4x vítěž Lutych – Bastogne - Lutych (2006, 2008, 2015, 2017), 5x vítěz Valonského šípu (2006, 2014-17), 2x vítěz Klasiky San Sebastian (2008 a 2014) Nejlepší umístění na Grand Tours: Giro d´Italia 3. místo (2016), Tour de France 3. místo (2015), Vuelta a España 1. místo (2009)

Přátelská povaha a pochvaly, to je to, co u něj můžeme vidět ve velké míře i letos. Když Peter Sagan vyhrál sprint na závodu Kolem Katalánska, právě Valverde byl jeden z prvních gratulantů. Objetí a uznání si pak vysloužil ve středu i Julian Alaphilippe, když v dresu mistra světa vyhrál Valonský šíp před Primožem Rogličem a právě Španělem.

„Oba jsou velmi silní a musím jim pogratulovat,“ nezapomněl se pak zmínit ani v rozhovorech pro média.

Valverde patří spíš mezi cyklistické diesely. Jeho rozehřátí na začátku sezony bylo pozvolnější, v úvodní klasice v Almerii skončil v únoru 55. Zato teď je to hodně slušná jízda. Vítězství na Velké ceně Miguela Induraina, třetí místo v etapě s náročným horským dojezdem na závodě Kolem Katalánska. Stejný výsledek pak přišel v Baskicku, kde se před něj v etapě dostalo pouze slovinské raketové duo Tadej Pogačar - Roglič, a za sebou nechal hvězdy jako Adam Yates či Mikel Landa.

V Ardenách pak ze svého zásobníku vystřelil pátou příčku na Amstel Gold Race a naposledy dojel třetí na Valonském šípu. Závodu, který v minulosti ovládl hned pětkrát. Poprvé už v roce 2006, tedy v době, kdy třeba současné hvězdě Pogačarovi bylo sedm let a na silniční kolo se ještě ani neposadil. Dědeček Valverde, jak mu začali přezdívat kolegové v týmu, pak Valonský šíp vyhrál čtyřikrát v řadě od roku 2014. Podle prohlášení na začátku sezony si někteří mysleli, že jeho letošní třetí místo bylo tím posledním, co zde předvedl. Jenže…

„Nevím, jestli to byl můj poslední Valonský šíp, nebo se tady objevím i příští rok. Loni jsem říkal, že toto bude poslední sezona, ale letos se cítím zase skvěle. Takže v tuto chvíli není jisté, že skončím,“ pootevřel rodák z Murcie dveře do další sezony a tím pádem i k prodloužení smlouvy, která mu končí letos. A nikdo nemusí pochybovat o tom, že by k tomuto kroku šéf Movistaru Eusebio Unzué nepřistoupil.

„Bude jen na Alejandrovi, jestli skončí letos po olympiádě, nebo po Vueltě, nebo si vybere příští rok některý ze závodů, který pro něj byl úspěšný, jako třeba Valonský šíp. A i potom pro něj generální manažer určitě práci v týmu najde, buď bude sportovní ředitel, nebo nějaký rádce,“ myslí si Raboň.

Na tyto záležitosti je ale ještě čas. V neděli se jede další z Valverdeho oblíbených klasik se startem i cílem v Lutychu. „Středeční výsledek mi dává velkou motivaci. Vím, že jsem v dobré formě a Lutych je teď zase úplně nový závod. Není tolik o tom získat dobrou pozici, ale o vaší formě. A forma je něco, co teď opravdu mám,“ prohlásil sebevědomě Španěl, který se i mistrem světa stal až ve svých 38 letech.

Vyhrát v Lutychu po páté však nebude ani trochu snadná mise. V laufu je po středeční výhře Alaphilippe, za obhajobou pojede Roglič, na startu už by měl být i UAE Team Emirates v čele s Pogačarem, bojovné mládí bude opět zastupovat Thomas Pidcock, zkušenost zase Michael Woods a řada dalších. Start závodu je naplánován na 10.15 hod., předpokládaný dojezd pak po půl páté. Přímý přenos vysílá od 13.30 Eurosport 1.

Valverdeho starty na ardenských klasikách

Amstel Gold Race:14

Valonský šíp: 15 (5x vítězství)

Lutych - Bastogne - Lutych: v v neděli 15. (4x vítězství)

Valverdeho letošní výsledky

Valonský šíp (21. 4.): 3. místo

Amstel Gold Race (18. 4.): 5.

Kolem Baskicka (5.-10. 4.): 7. celkově

Velká cena Miguela Induraina (3. 4.): 1.

Kolem Katalánska (22.-28. 3.): 4.

Strade Bianche (6. 3.): 47.

UAE Tour (21.-27. 2.): 40.

Klasika Almeria (14. 2.): 55.