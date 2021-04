Sparta otočila derby a je krok od postupu. Blízko semifinále Chrudim i Teplice

Play off 2021 1. FUTSAL ligy má za sebou první týden, ve kterém se rozehrály čtvrtfinálové souboje hrané na tři vítězná utkání. Největší pozornost pochopitelně přitahuje i nejvyrovnanější série mezi pražskými „S“. Aby také ne. Během minulého týdne viděli fanoušci hned tři derby. První vyhrála Slavia na Spartě 1:0. Sparta srovnala krok po výhře 5:4 v Edenu. V neděli večer se hrál nádherný třetí zápas, ve kterém Sparta prohrávala 1:4, ale dokázala srovnat na 4:4 a dovést ho do prodloužení. V něm domácí otočili výsledek, a naopak slávisté si gólem v poslední minutě vynutili penalty. V nich uspěla Sparta a v sérii má mečbol.

„Všechny zápasy zatím byly vyrovnané, troufnu si říct, že jsme ve dvou z nich byli lepším týmem, přesto jedna dva prohráváme. Ale to štěstí se k nám musí otočit, klukům jsem za jejich výkon poděkoval, ukážeme si chyby a ve středu do toho půjdeme s naprosto jasným cílem – dovést sérii do pátého zápasu,“ zdůraznil kouč Slavie David Frič po porážce v třetím duelu.

Nedělní derby zhodnotil i brankář Sparty Libor Gerčák, který musel do branky ve 22. minutě po vyloučení jedničky Rakvaaga. „Začátek klasický, akorát místo o jednu branku jsme dali soupeři náskok o dva góly, ale naštěstí jsme do poločasu zvládli ten náskok stáhnout,“ usmíval se a dodal: „Myslím si, že pro diváky to musel být zajímavý zápas a pro nás se šťastným koncem.“

Zajímavá je i série Teplic a Helasu Brno. Svarog vyhrál oba zápasy těsně 3:2. V prvním dotahovali Brňané marně, v odvetě se podařilo Severočechům rozhodnout vteřinu před koncem! V sérii tak vedou 2:0. „Strašná úleva, že jsme zápas zvládli. Ze hry jsme měli rozhodně více, ale Brno dobře bránilo a jejich gólman chytil neskutečné věci. Jsem rád, že se nám se štěstím podařilo otočit a s největší pravděpodobností již nebudeme muset zase do Brna,“ oddychl si teplický Jiří Baran, který věří v domácí výhru v třetím souboj, který by přinesla postup.

Jediný zápas zatím nabídla dvojice Plzeň – Mělník. Vítěz základní části se nečekaně trápil. Až v poslední minutě základní hrací doby vyrovnal na 1:1, aby následně v prodloužení rozhodl Seidler. „Naplnilo se, o čem tahle vyřazovací fáze je,“ upozornil plzeňský Michal Štrajt. „Tady už se jede na vyhrané zápasy a my jsme to vůlí a touhou zvládli otočit. Měli jsme velký počet šancí, ale nepadalo nám to tam jako v sezoně. Takové zápasy se hrají do poslední vteřiny a opět se to potvrdilo.“

Zatím nejvíce jednoznačná série je mezi Chrudimí a Libercem. Východočeši vyhráli 11:2 a 4:1. V pondělí tak mohou postoupit do semifinále.

Výsledky play off 1. FUTSAL ligy – 1. čtvrtfinálový týden

AC Sparta Praha – SK Slavia Praha 0:1 (0:1)

Branka: 20. Ševčík (Křemen). Stav série: 0:1.

SK Slavia Praha – AC Sparta Praha 4:5 (1:1)

Branky: 6. Leovski (Sláma), 32. Homola (Daniel), 39. Ostrák (Daniel), 40. Leovski (Ostrák) – 20. Carlinhos, 35. Carlinhos (Angellot), 36. Vokoun (Brahimi), 37. Vokoun (Brahimi), 39. Křivánek (Fogaca). Stav série: 1:1.

AC Sparta Praha – SK Slavia Praha 6:5pk (1:2)

Branky: 20. Angellot (Rakvaag), 33. Angellot (Křivánek), 38. Brahimi (Maicon), 39. Maicon (Angellot), 44. Brahimi (Angellot), rozhodující pk Křivánek – 8. Daniel (Homola), 13. Daniel, 22. Záruba (pen.), 24. Sláma (Ostrák), 50. Leovski (Daniel). Stav série: 2:1.

FK Chrudim – FTZS Liberec 11:2 (7:0)

Branky: 2. Doša (Éverton), 6. P. Drozd (Yuri), 8. Max (Kubát), 9. Kubát (Max), 17. Koudelka (Yuri), 19. Koudelka (D. Drozd), 20. Yuri (D. Drozd), 26. Yuri (Mareš), 28. Yuri (Mareš), 30. Éverton (Max), 36. Éverton (pen.) – 39. Baláž (Janouš), 40. Zdržálek (Baláž). Stav série: 1:0.

FTZS Liberec – FK Chrudim 1:4 (1:3)

Branky: 9. Janáček (Žampa) – 7. Drozd D. (Koudelka), 12. Doša (Felipe), 16. Yuri (D. Drozd), 27. Éverton (Felipe). Stav série: 0:2.

Svarog FC Teplice – Helas Brno 3:2 (3:1)

Branky: 4. Claudio (Deco), 5. Joao Salla (Adriano), 10. Claudio – 17. Šarközy (Sznapka), 32. D. Cupák. Stav série: 1:0.

Helas Brno – Svarog FC Teplice 2:3 (0:0)

Branky: 24. D. Cupák, 29. D. Cupák (pen.) – 35. Salla, 38. Salla, 40. Guti. Stav série: 0:2.

SK Interobal Plzeň – SK Olympik Mělník 2:1pp (0:1)

Branky: 40. vlastní Nečas, 45. Seidler (Štrajt) – 6. Hrdý. Stav série: 1:0.

Program – 2. čtvrtfinálový týden

Pondělí: FK Chrudim – FTZS Liberec (19:00, 3. z.), SK Olympik Mělník – SK Interobal Plzeň (20:00, 2. z.).

Úterý: Svarog FC Teplice – Helas Brno (20:00, SH Chomutov, 3. z.).

Středa: SK Slavia Praha – AC Sparta Praha (20:00, 4. z.).

Čtvrtek: SK Interobal Plzeň – SK Olympik Mělník (20:00, 3. z.).

Pátek: FTZS Liberec – FK Chrudim (20:00, 4. z.), AC Sparta Praha – SK Slavia Praha (20:00, 5. z.), Helas Brno – Svarog FC Teplice (19:30, 4. z.).

Sobota: SK Olympik Mělník – SK Interobal Plzeň (20:00, 4. z.).

Neděle: FK Chrudim – FTZS Liberec (19:00, 5. z.), Svarog FC Teplice – Helas Brno (20:00, SH Chomutov, 5. z.), SK Interobal Plzeň – SK Olympik Mělník (20:00, 5. z.).