Tušil, že konec může kvůli bujarému životu nastat kdykoli, přesto jeho smrt přišla jako blesk z čistého nebe. Životní příběh legendárního hokejisty a trenéra Miroslava Fryčera (†61), který zemřel náhle po krátké nemoci, je celkově plný emocí.

Fryčer, který po sobě zanechal manželku Lenku a tři děti, se potýkal se zdravotními problémy dlouhodobě. Kvůli špatné kyčli chodil o holi a v roce 1999 mu život zachránila transplantace ledviny. Holdoval totiž cigaretám a zejména alkoholu během svého trenérského působení v Itálii. „Pil jsem víno a pil jsem ho hodně,“ popisoval v biografii Můj divoký hokejový život.

Ten název k němu sedí dokonale. Byl rebel, utekl před komunistickým režimem, nikdy se nebál říct, co si myslí. Jenže nespoutaný život měl i stinné stránky, které se projevily na zdraví. „Začal jsem žloutnout a bylo mi hodně zle. Nefungovala mi játra ani střeva. Ať jsem snědl nebo vypil cokoli, výsledek byl vždy stejný. Průjem, křeče, zvracení, krvácející žaludek,“ vzpomínal bývalý útočník Quebeku, Toronta či Edmontonu.

S transplantovanými játry žil 22 let, přitom jen třetina lidí se dožije patnácti. „Vím, že můj konec může přijít kdykoli. Stejně tak jsem smířený, že tady nebudu do osmdesáti jako normální, zdraví chlapi,“ tušil vítkovický odchovanec a jeho zlá předtucha se bohužel vyplnila.

Když vzal v roce 2018 po ročním trenérském důchodu angažmá ve Znojmě, ze smrti si dělal legraci: „Když přišla první nabídka, tak se se mnou doma nebavila ani klika od dveří. Manželka si myslela, že jsem se zbláznil. Ale to jsem já. Buď mě to nakopne, nebo zabije. Věřím, že to první.“ Bohužel ne…

Rodina již oznámila datum posledního rozloučení s charismatickým chlapem. Proběhne v pátek 30. dubna od 16 hodin v Obřadní síni krematoria Slezská Ostrava.

Zachránil ho »Pytlák«

V Československu byl za hvězdu, ale on chtěl víc, o hodně víc! Miroslav Fryčer (†61) bolestně toužil po svobodě a možnosti zahrát si NHL. Neváhal pro to udělat všechno! Fryčerova rodina v roce 1981 dostala výjezdní doložku do Jugoslávie, ale hokejista nikam nesměl. „Místo toho jsme v Maďarsku týden jezdili kolem Dunaje a hledali nejlepší místo, kde bych ho mohl přeplavat,“ vzpomínal Fryčer na odvážný plán, jak prchnout před komunistickou zlovůlí.

Plavat přes širokou řeku nebylo potřeba, Fryčer nakonec s Vítkovicemi odcestoval do Švýcarska, kde mu u piva kamarád Miloš Říha (†61) přezdívaný »Pytlák« věnoval ten nejcennější dokument, pas. „My jsme svoje pasy vozit nesměli, ale Miloš ze svého vytrhl svou fotku a dal mi ho. Měl pak velké problémy, vyslýchala ho StB,“ vzpomínal s vděčností Fryčer. Cesta do Kanady a ke slávě v NHL se začala otevírat…