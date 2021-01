Hokejová debata Sportu s experty: Jak se má Česko dostat zpět na vrchol?

Nevídaně tvrdé výroky reprezentačního šéftrenéra Filipa Pešána vzbudily bouřlivé reakce v českém hokeji. Speciální hokejová debata iSport podcastu s experty a hokejovými trenéry zeširoka a do hloubky otevírá zásadní témata v českém hokeji.

Je dobře, že Pešán otevřel diskuzi, nebo je jeho drsná kritika příliš příkrá vůči klubům? Má i svaz máslo na hlavě a proč pořád nezúžil soutěže a toleruje nedostatek konkurence? Co dělá hokej hůř oproti fotbalu a jak se liší problémy, které řeší oba sporty? Jak by se měl hokej změnit a řešit situaci? Měl by šéf hokejového svazu odstoupit a proč na jeho post není tlak ze strany prostředí?

O tom všem diskutují Milan Antoš, Miloš Říha mladší a zástupce šéfredaktora deníku Sport Miroslav Horák. Moderuje Martin Vait.

Všechny díly iSport podcastu najdete na iSport.cz/podcasty, v podcastových aplikacích a na YouTube kanále deníku Sportu.

0:00 Pešánovy výroky: Je dobře, že otevřel diskuzi, nebo je drsná kritika neoprávněná?

19:08 Proč se pořád nezúžily soutěže a je nedostatek konkurence největší problém českého hokeje?

35:10 Má dnešní generace mladých hráčů dobrý přístup a jaké tlaky jsou na trenéry?

49:00 Má šéf svazu Král odstoupit? Co by měl hokej změnit?