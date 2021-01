Ve vilce v Dolních Chabrech včera řádil mistr přes zařízení, které přenáší obraz a zvuk. Povedlo se! „Mám opravenou televizi, už se těším, jak budu koukat na fotbal,“ zářil pán domu Ladislav Vízek (65). Je mu hej, a nejen kvůli televizoru.

Do vyhraného finále totiž dospěla soudní svízel, kterou měl s exrozvědčíkem bolševické StB Romanem Berbrem (66) a jeho ženou Dagmar Damkovou (46).

V únoru 2016 zažaloval tehdy nejmocnější pár tuzemské kopané Vízka za to, že veřejně kritizoval totalitní manýry, jimiž vládnul. B&D po něm požadovali 100 000 korun a omluvu. Po bezmála pěti letech je všechno jinak. Berbr stáhnul žalobu, když se v říjnu ocitl ve vyšetřovacím arestu kvůli monstrózní korupční aféře a »polomanželka«, jak ji manžel Roman nazývá, přišla ke křížku finančně. Za oba! „Damková zaplatila mému právníkovi za jeho úkony, které s tím byly spojené. Dělá to asi pětadvacet tisíc, mě to nestálo nic,“ řekl Blesku Vízek.

„Kdyby došlo na soud, kterej by projeli, tak by je to stálo daleko víc. Oni po mně chtěli sto tisíc, já žádný peníze nechci,“ povídal Vízek. „Už se všemu jen směju, ale líbilo by se mi, až se s Dášou potkáme, kdyby se mi omluvila. Že by řekla třeba: Hele, Láďo, promiň, měls pravdu,“ připojil legendární internacionál a hlas se mu při tom třásl smíchem.

Jestlipak se pardonu dočká? Zatím jen ví, že Berbra pustili z kriminálu a je dál vyšetřován na svobodě. A pranic se mu to nelíbí. „Nesouhlasím s tím. Vždyť se blíží svazové volby a on může dál ovlivňovat lidi ve fotbale. To on umí.“

Inu, v tomhle punktu vyhlášený smíšek Ladislav Vízek už tak veselý není...