Hokej smutní, zemřel legendární Miroslav Fryčer (†61). Zářil i v NHL

Miroslav Fryčer, to byla bez nadsázky hokejová ikona. Patří ke členům zlatého vítkovického týmu, který dosáhl na druhý a zatím poslední ligový titul. Po vítězné sezoně 1980/81 Fryčer emigroval do Kanady, kde rozjel kariéru v týmu Quebec Nordiques. Za ně odehrál 49 zápasů a namířil si to do Toronta. Tam prožil nejhodnotnější roky své hráčské kariéry (1981-88).

Během sedmileté štace se vypracoval k nejlepším hráčům týmu, v roce 1985 jako první Čech v historii se zúčastnil Utkání hvězd. V NHL odehrál celkem 415 zápasů a zapsal 330 bodů. Z Toronta ke konci 80. let odešel do Detroitu, odtud do Edmontonu, svoji rozmanitou hráčskou dráhu zakončil v Německu a Itálii na jaře 1992.

V národním týmu vybojoval stříbrnou medaili na MS 1979 v Moskvě a bronz na šampionátu ve Švédsku dva roky poté. Fryčer následně působil jako hráčský zástupce a trenér. Koučoval Vítkovice, Havířov, italské a polské kluby. A naposledy zmíněné Znojmo.

Miroslav Fryčer byl vynikajícím hokejistou, ale také skvělým společníkem, výborným kamarádem. Miloval život, který si dokázal naplno užívat. Se všemi neřestmi. Také o nich se velmi otevřeně rozpovídal ve skvostné autobiografické knize Můj divoký hokejový život, na níž spolupracoval s redaktorem deníku Sport Lubošem Brabcem. Fryčerovy memoáry si našly cestu i na kanadský knižní trh, kde slavily velký úspěch.

Nebylo divu, Fryčer byl díky svým výkonům v prestižním ontarijském dresu a své přátelské povaze v Torontu velmi populární. „Už roky jsem si říkal, že můj životní příběh, se všemi velkými chvílemi i průšvihy, by vydal na knihu. A teď se stala skutečností. Věřím, že se fanouškům bude líbit,“ říkal Fryčer při představování publikace, z níž se stal vyhledávaný bestseller.

V jedné z kapitol velmi otevřeně líčí momenty, kdy jeho život visel na vlásku. Třeba v roce 1999, kdy musel podstoupit transplantaci jater. Aktuální zdravotní komplikace už byly nad jeho síly.