Mladý jordánský boxer Rašíd Al-Svaisát podlehl zraněním mozku, která utrpěl během juniorského mistrovství světa v polském městě Kielce. Devatenáctiletý boxer zemřel v nemocnici více než týden poté, co zkolaboval během osudného zápasu.

Al-Svaisát se zhroutil 16. dubna během duelu 3. kola ve váze do 81 kg proti Estonci Antonu Vinogradovi. Okamžitě byl převezen do nemocnice, kde se podrobil naléhavé operaci mozku. Ještě minulý týden polská média informovala, že bojuje svůj nejdůležitější zápas a to o život.

Mezinárodní boxerská federace AIBA bohužel v úterý sdělila, že tento boj Al-Svaisát nedokázal vyhrát a svým zraněním podlehl. "Naše myšlenky jsou s jeho rodinou, přáteli a týmovými kolegy, jimž nabízíme svou upřímnou soustrast," uvedla AIBA.