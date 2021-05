Dokud není konec, nevzdáváme se. Když to nedopadne, do Rigy pojedu rád

Jsme prý jako basketbaloví Bulls. Po startu lepším, než se možná čekalo, jsme trochu povadli. Vstup do sezony jsme měli velice dobrý, celou dobu se drželi na pozicích play off, až v poslední době se to otočilo. Škoda, že nám to nevydrželo celou sezonu. Naopak Nashville, kterému to zpočátku vůbec nešlo, se zvednul. Nám se na ně navíc vůbec nedařilo. Byli jsme schopní porazit Tampu nebo se jim vyrovnat, ale s Predators nám to prostě nějak nesedlo. Z osmi zápasů jsme vyhráli jeden.