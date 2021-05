Mimozemšťan McDavid cílí na stovku. Jeho průměr držel naposledy Jágr

Connor McDavid má za to, že pokud by se začalo hrát rovnou play off, třeba s Calgary by to byla pořádná jatka. • profimedia.cz

Největší hvězdy Oilers Connor McDavid a Leon Draisaitl se poprvé zapojili do Fáze 2 návratu NHL do akce. • twitter.com

Těžko uvěřit, ale každým ročníkem se zlepšuje. To poznáte na jeho vlivu na hokejové zápasy i pohledem do prostých statistik. V aktuální sezoně si Connor McDavid drží průměr 1,78 bodu na zápas. Podobné cifry nedržel v rukách nikdo přesně pětadvacet let. Tehdy podobné bodové rejdy předváděl Jaromír Jágr v dresu Pittsburghu. „Je to speciální hráč a má speciální sezonu,“ okomentoval kvality spoluhráče útočník Ryan Nugent-Hopkins. „Nemá absolutně žádné hranice,“ dodal další forvard Oilers Leon Draisaitl.

„V lize je mnoho hokejistů, kteří hrají skvěle, ale aktuálně tady není hráč, který by pro svůj tým znamenal tolik, jako Connor pro ten náš,“ kroutil hlavou po jedné ze show v podání čtyřiadvacetiletého kapitána kouč Edmontou Dave Tippett. Jeho celek si díky tomu užívá klidné druhé místo v kanadské divizi a vyhlíží play off ve zkrácené sezoně.

To je zásadně důležité zmínit. Současný ročník se kvůli pandemii hraje jen na 56 utkání namísto obvyklých 82 pro každý tým. Při běžném zápasovém programu se zisk sta kanadských bodů bere jako vstupenka mezi nejlepší, mezi naprostou ligovou špičku. Nikoho ani nenapadlo, že by se kdokoliv mohl v tomto ročníku byť jen přiblížit k této cifře. Lídr Oilers to však očividně vidí jinak.

Nejvyšší bodové průměry za posledních 25 let Jaromír Jágr Pittsburgh 1995/96 1,81 Connor McDavid Edmonton 2020/21 1,78 Mario Lemieux Pittsburgh 2000/01 1,77 Sidney Crosby Pittsburgh 2010/11 1,61 Mario Lemieux Pittsburgh 1996/97 1,61

Za posledních deset duelů nasbíral 23 bodů. Od stovky ho dělí jen třináct bodů a s tempem, jaké aktuálně nasadil, by se na bájnou metu měl těsně dostat. „Pokud se tam dostanu, tak se tam dostanu. Pokud ne, tak se vážně nic neděje,“ nedělal z toho velkou vědu sám McDavid.

Do jisté míry to lze označit za nudu. Dostal se už do pozice, kdy se jeho tři body v zápase berou jako naprostá rutina. Jako něco, nad čím zkrátka jen mávnete rukou a řeknete si: klasika. Zatímco jiné borce hodnotíte z pohledu bodových zisků z jednotlivých zápasů, kanadský fenomén už se dostal do jiné dimenze. Už se díváte na zisky bodů z jednotlivých třetin. V poslední době se blíží průměru bodu za třetinu. Neuvěřitelné.

„Je vážně jedinečný. Důvod, proč se odlišuje i od těch nejlepších, je opravdu tvrdá pracovní kázeň. Všichni víme, jak talentovaný je. Ale dřina, kterou podstupuje mimo led, aby byl připraven hrát, je opravdu obdivuhodná. A říkám to jako někdo, kdo v kariéře hrál s úžasnými hráči, ale on je na jiném levelu,“ neskrýval obdiv devětatřicetiletý gólman Oilers Mike Smith. „Sledovat ho předtím, když sem občas hrál proti němu, byla jedna věc. Ale být okolo něj denně a mít možnost vidět branky a akce ve všech duelech, to je zkrátka jiná úroveň,“ dodal pro web The Athletic.

Další věcí, o které nemá smysl diskutovat, je jméno vítěze Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče ligy. Tuhle otázku máme dávno zodpovězenou. Z hlediska individuálních výkonů rodák z Ontaria zastiňuje všechny ostatní hvězdy NHL. Ano, skvostné výkony podávají Auston Matthews, Artěmij Panarin, Patrick Kane či Nathan MacKinnon. Ale McDavid ční nade všemi. A zatraceně vysoko.

„V lize se pohybuji dlouhou dobu a za ten čas jsem viděl jen několik hráčů dominovat utkáním, jako to dělá on. A dělá to v několika herních aspektech. Jasně, je úžasně rychlý. Ale i jeho technika a myšlení jsou na jiném levelu,“ přidal další kompliment trenér Tippett. Pod jeho vedením McDavid v posledním klání v noci ze soboty na neděli odehrál zápas s pořadovým číslem 400.

Jen šest hráčů si v první čtyřstovce bitev připsalo více kanadských bodů. Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Peter Šťastný, Mike Bossy, Jarri Kurri a Eric Lindros. Solidní společnost, že? Ano, tam bezpochyby McDavid patří. Ale k tomu, aby se jeho jméno navždy vrylo mezi tu úplně nejužší skupinku vyvolených, potřebuje ještě jednu „maličkost“ v podobě zisku Stanley Cupu.

Fanoušci velké šance Edmontonu nedávají, ale když máte takhle rozjetého McDavida…

Nejvíce bodů v prvních 400 zápasech kariéry Wayne Gretzky 935 Mario Lemieux 774 Peter Šťastný 607 Mike Bossy 598 Jari Kurri 570 Eric Lindros 563 Connor McDavid 556

