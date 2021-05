Snaží se na tragédii nemyslet, jakmile si ale uvědomí, že manželka Lindsey (†35) je navždy pryč, semele jej to. Hlavně, když hokejista Petr Vrána (36) vidí, jak trpí jejich syn Leo (6).

Půvabná Kanaďanka zemřela začátkem března. Při pokusu o záchranu pejska se pod ní na zamrzlé nádrži Slezská Harta probořil led a ona utonula. Vrána kvůli truchlení vynechal konec základní části, ale na extraligové play off se vrátil a došel s Třincem pro mistrovský titul. „Myslím, že kdyby mi žena něco mohla říct, poví mi, ať se starám o malého a neblbnu v hale. Snad by mi i ona teď řekla, že to stálo za to,“ řekl Vrána pro iDnes.cz.

Zatímco před dvěma lety Vrána slavil Masarykův pohár na ledě s Lindsey a malý Leo zůstal doma, letos mu synek dělal společnost. „Věřím, že se mu to líbilo, i když ho hokej zatím moc netáhne. Poslední dobou to ale snad ani nešlo,“ povídal třinecký kapitán, který přiznává, že Leo po smrti maminky hodně trpí.

„Na svůj věk je vyspělý a chytrý. Jednou za pár dní vidím, že mu trošku začnou slzet oči, někdy mi to i sám řekne. Občas poví, že mu chybí máma, ale spíš to z něj musím tahat. Chápu, že se o tom se mnou třeba nechce úplně bavit. Jen doufám, že ho to nedožene, až bude větší. Muselo být strašné, co si prožil. Semlelo by to i dospělého člověka,“ přiznal Vrána.

Dokonce uvažuje, že mu sežene odbornou pomoc. „Chtěl bych, aby si o tom promluvil s psycholožkou, abychom začali nějak fungovat. Něco jsem probíral i se ženou trenéra Varadi, která je na tohle profesionálka. Spoustu věcí mi už poradila. Snažím se být pro malého oporou, ale někdy je až srdcervoucí vidět, co prožívá v jeho letech místo toho, aby byl šťastný a objevoval svět,“ tvrdil útočník.

A ani on na tom není o moc lépe. „Nemyslím na to pořád, ale každý den nějaký moment nastane. Malý něco udělá, něco vidím a vše mi to připomene. Ale řekl bych, že je to normální. Budu se s tím muset bohužel nějak naučit žít. Je to vážně zvláštní. Většinou nemám problém se o tom bavit, protože se to stalo a nezměním to. Ale někdy mě to semele,“ svěřil se Vrána z dovolené v Dubaji, kam se synkem a spoluhráčem Kundrátkem i jeho rodinou odjel, aby přišel na jiné myšlenky.