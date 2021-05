Konec tenisového babyboomu? Zapomeňte! Miminko totiž čeká dokonce pár, který je známý díky působení na kurtu – Denisa (28) a Jan (30) Šátralovi.

Jako Allertová byla nejvýše na 55. místě žebříčku WTA, vyhrála Fed Cup, tenisem si vypinkala téměř 1,5 milionu dolarů (cca 30 milionů korun), pod manželovým příjmením ještě figuruje ve třetí světové stovce, ale nyní už se chystá na zcela jiné starosti. Ty mateřské, které bude sdílet s dalšími tenistkami, které už malé dítě mají (Andrea Sestini Hlaváčková, Lucie Šafářová), nebo jsou rovněž v očekávání (Barbora Strýcová).

Pár radostnou novinu oznámil webu Tenisový svět: „Čekáme miminko. Momentálně jsem ve čtvrtém měsíci,“ řekla Denisa, pro kterou ovšem dosavadní průběh těhotenství nebyl úplně jednoduchý. „Během prvního trimestru mi bylo hodně zle. Teď už se to přehouplo do druhého a je to daleko lepší,“ usmála se.

S Honzou, kterému patří 387. pozice na žebříčku ATP, už mají dokonce připravené jméno pro syna. Bude to Jan po tatínkovi, pokud to ovšem nakonec bude opravdu kluk. To nastávající rodiče ještě netuší…