Tenisoví fanoušci jsou na pozoru. Okruh WTA by mohl být ještě krásnější. Jak uvádí Blick, superkráska Ana Ivanovičová, dnes už Schweinsteigerová (33) se chystá k velkolepému comebacku na kurty.

Letos tomu bude pět let, kdy dala před tenisem přednost rodinně. Od té doby toho stihla docela dost! O tři roky staršímu fotbalistovi a manželovi Bastianu Schweinsteigerovi (36) porodila dva chlapečky Luku (3) a Leona (1).

A je to příkladná rodinka! Vyznavači pohodičky si sem tam libují v noblesním apartmánu »doma« v Chicagu, za sluníčkem jezdí na milovanou Malorku. Teď ale možná všechno bude trošku hektičtější.

Srbská média spekulují, že se Ivanovičová představí od 16. května na turnaji WTA v rodném Bělehradě, kam by měla dostat divokou kartu.

Šéfem turnaje je bratr Novaka Djokoviče Djordje, který naznačil, že do srbské metropole má v plánu přivést toho nejlepšího tenisového vyslance. Na přímou otázku, zda to má být Ivanovičová jednoznačně odpověděl: „Ano.“

A sama Ana spekulacím jen nahrává. Na Instagram přidala selfie, na kterém drží tenisový míč s komentáčem: „Můj klíč k úspěšnému životu? Následujte svoji vášeň a neposlouchejte ty, kteří vám nerozumějí.“

Návrat krásné Any, to by bylo terno! V roce 2008 se fanouškům vryla do paměti vítězstvím na Roland Garros, po kterém dokonce vystoupala na tenisový trůn. Vydržela na něm dvanáct týdnů.