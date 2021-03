Tenisové žebříčky lžou. V realitě je Plíšková někde jinde, bití jsou talenti

Spokojená Petra Kvitová po postupu do druhého kola Australian Open • Reuters

Barbora Krejčíková po postupu do finále turnaje v Dubaji dává rozhovor

Světovou jedničkou je tenistka, která by ani neměla být v top 20. Místo Karolíny Plíškové není na šesté příčce pořadí WTA, nýbrž na devatenácté, což by z ní dělalo až českou čtyřku. Nejlepší tuzemskou hráčkou by byla jedenáctá Petra Kvitová. Taková je pravda o skutečné formě a výkonnosti tenistek, jež je schována za „zmražením“ žebříčku.