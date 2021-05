Když to v ringu, kleci nebo na jiném kolbišti nejde podle představ, vrhají se sportovkyně do činnosti, které je sice mohou obohatit, ale budou je stát ztrátu nejstřeženějšího soukromí. Jessica Eye (34) z UFC by mohla vyprávět.

Rozhodla se totiž zveřejňovat erotické fotky a videa. Kde? Na webu OnlyFans, kde jí předběhla už řada kolegyň a kde si fanoušci platí za to, že uvidí pikantní snímky hvězd.

„Dělám to, co se mi zachce, a je zábavné sledovat, jak to některé lidi vytáčí,“ řekla zápasnice na rovinu. „Je to moje tělo a já rozhoduji, co s ním udělám. A je také jen na vás, zda si fotky koupíte, nebo ne,“ dodala Jessica, jejíž kariéra pomalu uvadá.

Zato částky, které ji za každý přístup přitančí na konto, nejsou nezajímavé. Obyčejná fotka za 75 dolarů (přes 1500 Kč), pořádně peprná až za 7000 dolarů (cca 147 000 Kč). Erotické video je někde mezi. Když se tedy Eye odváže, může už za dva snímky dostat víc než za zápas v kleci. A méně známé zápasnice jakbysmet.