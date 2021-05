Pešán: Daří se nám držet plánu. Hronek a Zadina už proti Švédům!

Do generálky na mistrovství světa vstoupil povedeně. Trenér české hokejové reprezentace Filip Pešán dovedl své svěřence k parádnímu obratu s Finy (2:1) a připsal si již sedmou výhru v řadě v přípravě na šampionát. V duelu proti Seveřanům postrádal agresivitu v přesilovkách, potěšilo ho, že vyšla alespoň jedna početní výhoda. „Chvíli nám to trvalo, ale myslím si, že jsme proti velice bruslivému soupeři byli možná o trošičku rychlejší. Cením si vítězství," řekl kouč. V pozápasovém rozhovoru také prozradil, jak by se měly k národnímu připojovat další posily. Do dalšího utkání se Švédy hodlá proti původnímu plánu už nasadit duo z Detroitu - Filip Hronek a Filip Zadina.

Jak jste viděl utkání s Finskem?

„Bylo velice vyrovnané. Okénka v obraně jsme měli my i soupeř. Určitě máme na čem pracovat. Myslím si, že jsme byli o něco aktivnější a možná o ten jeden gól lepší než soupeř.“

Finy jste výrazně přestříleli. Panuje spokojenost se střeleckou převahou, nebo byste ještě raději viděl více vyložených šancí?

„Já neberu počet střel jako měřítko aktivity týmu a neberu to ani jako měřítko nějaké převahy. Počítám šance a těch jsme neměli zase tolik na to, kolik jsme odehráli času v útočném pásmu. Narazili jsme na soupeře, který je výborný defenzivně a mnohem víc bruslivý. Chvíli nám to trvalo, ale myslím, že jsme se jim vyrovnali v bruslení a byli možná o trošičku rychlejší, takže si určitě cením vítězství.“

Ceníte si tedy i obratu, ke kterému jste našli sílu po skoro dvou třetinách nepříznivého stavu?

„Přesně, jak jste řekl. Je dobré, že se to podaří a daří se nám otáčet zápasy, že se držíme svého plánu po celé utkání. Není to tedy úplně změna, že si každý dělá, co chce. Jsem rád, že jsme trpěliví v útočném systému, byť v něm jsou chyby a nakonec se nám daří výsledek přetlačit na svoji stranu.“

Podařilo se vám využít přesilovou hru po bombě Libora Šuláka . Nicméně jste jich mohli v utkání využít víc, viďte?

„Jednoznačně. Už o přestávkách jsme s Martinem Strakou (asistent trenéra) hovořili o tom, že nám chybí daleko víc agresivity v přesilovkách a vůle zakončovat. Držení kotouče v přesilových hrách nic neznamená. Musím říct, že jsme dlouho nemohli najít nějakou cestu k výborně chytajícímu finskému brankářovi (Harimu Säterimu). Nakonec jsme ji našli alespoň jednou.“

Roman Will podal v brance opět jistý výkon a v záloze máte ještě šampiona KHL Šimona Hrubce . Musíte mi slušně zamotanou hlavu, nebo ne?

„Neříkám, že mám zamotanou hlavu. Jsem rád, že jsme vyhráli zápas s Finskem a nechtěl bych z toho vyvozovat nějaké další důsledky. Roman odchytal fantastický zápas, ale to je asi tak všechno, co bych k tomu řekl.“

Vrána a Kubalík turnaj nejspíš nestihnou

Byl jste v utkání spokojený s útokem extraligových finalistů Lenc – Špaček – Stránský?

„Pokud se nepletu, tak Michael (Špaček) má dvě asistence a Stráňa (Stránský) vstřelil rozhodující gól. Jejich lajna opět odehrála velice slušné utkání a pracuje velice poctivě pro tým.“

Na začátku týdne jste říkal, že by v sobotu proti Rusům mohli nastoupit již přítomní Filipové Hronek a Zadina. Neplánujete stanovisko změnit a zařadit je do sestavy už proti Švédům?

„Plánuju, takže ano. Ve čtvrtek by měli nastoupit do zápasu.“

Kdy se připojí ostatní hráči z NHL?

„K týmu by se měli ve čtvrtek Libor Hájek a Filip Chytil (oba New York Rangers). Kuba Vrána (Detroit) a Dominik Kubalík (Chicago) by měli docestovat až později a nejspíš nestihnou do turnaje v Praze zasáhnout.“

Jste už nějak domluvení s novopečeným finským mistrem Lukášem Klokem, kdy se připojí k týmu?

„Lukáš se v nejbližších dnech dostaví k nám a zapojí se do turnaje. Měl by odehrát zápas v sobotu, ale uvidíme. Jsou tam drobné detaily u jeho odletu, který není jednoduchý. Cestuje do Vítkovic, takže budeme operativně řešit jeho zapojení do zápasu až v den konání.“

A co Jan Kovář ? Bude týmu k dispozici již ve čtvrtek?

„Honza by měl být ve čtvrtek na tréninku, ale nepředpokládám, že by nastoupil proti Švédsku.“

Máte už upřesněného gólmana do utkání se Švédy?

„Do zápasu by měl nastoupit Šimon (Hrubec).“