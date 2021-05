Další české želízko v olympijském ohni?! Plavkyně Barbora Seemanová (21) potvrzuje úžasný výkonnostní vzestup, který teď vyšperkovala senzačním zlatem z dvoustovky na mistrovství Evropy!

Zavřela oči, neskutečně zabrala a pak se jen nevěřícně podívala na obrazovku: „Já vyhrála?!“ Seemanová ve famózním finiši uplavala i slavné Italce Pellegriniové a zaslouženě si pověsila na krk evropské zlato. Vůbec premiérové pro samostatné Česko v olympijské disciplíně. A první takové od roku 1977, kdy ho na znakařské stovce vybojoval Miloslav Rolko!

Dřina nese ovoce Bára se tím definitivně přehoupla z nadějné kraulařky, která se už v 16 letech ukázala na Hrách v Riu a před dvěma roky brala tři medaile na mládežnické olympiádě, v elitní světovou plavkyni!

Talent piluje pod trenérkou Petrou Škábovou, s níž si sedla jak sportovně, tak i lidsky. Společně dřely a nezastavila je ani koronavirová pandemie, při níž byl přístup do bazénu hodně omezen. „Nejsem ten typ, který by po juniorech vystřelil a byl hned ve finále a sbíral medaile. Myslím, že tohle je daleko účinnější cesta, kdy se po malých krůčkách zlepšuji. A doufám, že se klidně i po takhle malých kouscích budu zlepšovat dál,“ usmívá se Seemanová.

Vzestupná trajektorie Čeští fanoušci se už tak ptají: Cinkne to i v Tokiu? Japonská olympiáda by měla odstartovat za dva měsíce. A vypadá to, že Bára časuje svou formu dokonale. Ano, uspět pod pěti kruhy bude o poznání těžší než »jen« v konkurenci soupeřek ze starého kontinentu. Vzestupná křivka české krásky však dává důvod k optimismu. Základní metou tam bude pro Seemanovou postup do finále a pak? Nechme se všichni příjemně překvapit!

Fandí jí »kopačka«

Ti dva by se klidně mohli naplno věnovat modelingu. Z Barbory Seemanové a Matyáše Písačky (23) je ale perfektní sportovní pár! Odchovanec Slavie, který nyní hraje fotbal za druholigové Ústí, chodí s Bárou už druhým rokem a jejich zamilovanost jen vzkvétá. Společnými fotkami, kde oba ukazují svá vypracovaná těla, se to na jejich Instagramech jen hemží. Stejně jako hřejivými slovy. „Jsi neuvěřitelná! Moc gratuluju, lásko!“ psal jí po zlatém triumfu nadšený Matyáš.