Pešán před MS: Medaile je velký sen! Z týmu cítím pokoru a pracovitost

Neschovávají se. Kapitán národního týmu Jan Kovář řekl, že do Rigy přijel pro medaili. Očekávaný střelec Jakub Vrána dokonce odvážně vyhlásil zlatý cíl. Co na to trenér Filip Pešán? „Chci hlavně vyhrát zápas s Ruskem. To je jediné, co mě zajímá. Medaile je ale samozřejmě velký sen,“ říká hlavní kouč české reprezentace před zítřejším ostrým startem do mistrovství světa.

Už ve vás roste natěšení na páteční start šampionátu?

„Rozhodně, už se všichni nemůžeme dočkat, až to vykopneme. Je to takové pozitivní napětí. Ta doba přípravy už je dlouhá. Všechny předchozí turnaje byly pouhou přípravou na to, co vypukne v pátek. Těšíme se moc, doufám, že jsme připravení. Těším se na tu zkušenost, kterou osobně s takhle velkým zápasem ještě nemám. Snad bude pozitivní.“

Myslíte, že to bude hodně jiné oproti mistrovství světa juniorů, na kterém jste mladé Čechy vedl před třemi lety?

„Řekl bych, že ano. Bude to jiné. Na dvacítkách jsem mohl ty kluky líp zmanipulovat do systému, do nějakého tvaru. Sem přijeli hráči na poslední chvíli, hrají pod kvalitními kouči v nejlepších světových ligách. Uvidíme, jak se je podaří v uvozovkách svázat do systému, který s některými hráči pilujeme už sedm, osm týdnů přípravy.“

Dá se očekávat, že na vás Rusové budou chtít nastoupit co nejvíc zostra. Připravujete na to hráče, aby zůstali v klidu, drželi se plánu a nenechali se strhnout?

„Rusové na nás nastoupili už posledně v Praze, teď to jistě nebude jiné. Hráče na to připravujeme. Myslím, že jsme nachystaní na to se s nimi utkat.“

Ruská média píší o velké nervozitě z nedostatečné kvality brankářů sborné. Mohla by být i podle vás tohle jejich slabina?

„Není lehké připravovat hráče na to, že soupeř má slabinu v bráně. Zaprvé bych řekl, že ta slabina není taková, jak o ní hovoří ruští novináři. Vypadá to, že do branky nastoupí Alexandr Samonov, ten odchytal dobrou sezonu v Petrohradu. Že by od nás přišel úkol směrem k hráčům, aby co nejvíc stříleli? To se nestane. My chceme hrát svůj hokej. Buď se v koncovce prosadíme, nebo ne.“

Mnozí hráči otevřeně vyhlásili, že cílem je medaile. Od vás jsme dosud nic o ambicích neslyšeli. Jaké tedy jsou?

„Nechci hodnotit, co bude nebo nebude úspěch. Chci hlavně vyhrát páteční zápas s Ruskem. To je jediné, co mě zajímá. Medaile je ale samozřejmě velký sen.“

Třeba Jakub Vrána říkal, že přijel pro zlato. Je vám takové nastavení sympatické?

„Je to nastavení jednotlivce, ne automaticky všech v týmu. Že bychom za kolektiv prohlašovali, že jdeme pro zlato, bylo by to něco jiného. Kuba se takhle vyjádřil. Patří to k jeho osobnosti, je sebevědomý, hraje skvěle hokej a přijel si pro zlato. Já mu tleskám.“

Cítíte z týmu velké sebevědomí a touhu?

„V prvé řadě cítím pokoru a pracovitost. To jsou pro mě dva základní kameny k tomu, abychom byli úspěšní. Cítím každý den na tréninku i v kabině. Žádné hvězdné manýry, tým je klidný a přitom silný. To se mi přesně líbí.“

Po šampionátu dvacítek jste v lednu říkal, že aby z něj Češi přivezli medaili, trenér by musel být Copperfield. Vy teď asi takový čaroděj být nemusíte, ne? Materiál máte skvělý.

„Já bych nechtěl přeceňovat naše výsledky před mistrovstvím světa. Nepodceňoval bych ani soupisky našich soupeřů. Tenhle šampionát bude extrémně vyrovnaný, rozhodnou detaily, jako každý rok. Z titulu se letos může radovat opravdu kdokoli. Doufám, že dojedeme co nejdál.“

Na nominační tiskovce jste vyhlásil, že si přejete nehrát zbabělý a ustrašený hokej. Můžete to rozvést? Co si pod tím představit?

„Chceme se prezentovat hrou, jakou jsme předváděli v Praze, kde nám tedy trochu pomohlo menší hřiště. Přenést to na letiště v Rize nebude jednoduché. Budeme se všichni učit hokej na velkém hřišti. Nechceme jenom bránit, chceme soupeře zlobit. Chceme, aby s námi měl problémy. To je hra, která není zbabělá.“

Máte už jasno, kolik pro první utkání napíšete na soupisku hráčů? Kolik si necháte volných míst?

„Plán máme, ale zatím ho nebudu vyhlašovat. Hraje se až v pátek odpoledne, do té doby se může stát cokoli. V hlavě to máme, uvidíme, jestli ho splníme.“

V brance nastoupí Šimon Hrubec?

„Stejná odpověď. Sestavu v plánu máme, ale zatím ji nebudeme prozrazovat. Kdyby se hrálo za dvě hodiny, řeknu vám to. Teď je ale ještě brzy.“

