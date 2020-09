Jak Seemanová zvládá dril a krásu: Máme hodně svalů, občas je to šok

Z farmy, kde bydlí, je to všude do kopce • Vlastimil Vacek

Jak se kombinuje dřina a krása?

„Těžce. Já jsem ten typ, který krásu neřeší. Nelíčím se. Když už jo, tak většinou když jdu na večeři nebo na nějakou akci. Ale že bych se přes týden líčila a chtěla vypadat dobře na trénink, tak to vůbec ne. Zvlášť, když máme ranní tréninky. To člověk má rozcuchané vlasy, kruhy pod očima. Zalepené oči… Takže vlastně navzájem poznáme krásy i nekrásy člověka.“

Dělá vás sport krásnější?

„Spíš se říká opak o nás. Že plavkyně mají velká ramena, malá prsa. Nemohou si vzít šaty bez ramínek a vypadají jako chlapi. Někdy to tak platí, když se člověk podívá na světové plavání. Občas je to šok. Máme hodně svalů, je to znát. Já nejsem vyloženě kobra, ale mám zase problém sehnat kalhoty, protože mám hrozně dlouhý nohy.“

Je pro vás důležité, abyste i při sportu dobře vypadala?

„V bazénu je to jedno. Je ale pravda, že se ráda oblíkám. Tedy ne, když jedu na trénink, to si na sebe vezmu tepláky, mikinu. Ale pokud vyrazím někam na večeři, ani to nemusí být žádná velká akce, tak se ráda obleču hezky. Abych nevypadala jako vágus někde na soustředění. Jo, baví mě se oblíkat, udržovat se. Ale ne, když mně to zasahuje do tréninku.“

Na co si v módě potrpíte?

„Na nehty. Vždycky se snažím mít je upravené. A obočí.“

Sledujete, jak vypadáte na fotkách?

„Vyjdou vždycky ty nejhorší, které existují! (usměje se) Ale zatím to nebyla úplná katastrofa. Jak se nelíčím, většinou je to stejný. Když nemám vyloženě nepřítomný výraz, nevadí mi to. Focení ale nemám moc v lásce, hlavně pózování, přijde mi, že nejsem fotogenická. Musím mít dobrý fotící den. To si řeknu: Jo, dneska se sama sobě líbím, něco by šlo vyfotit. Jinak ne.“

Kolik času trávíte ráno před zrcadlem?

„Skoro vůbec. Na to je expert přítel (fotbalista a občasný model Matyáš Písačka). Já tam trávím méně času než on. Snažím se být přírodní, přirozená. Protože si myslím, že v přirozenosti je krása. Učešu se, udělám si obočí a jdu.“

Kdo je váš mužský idol?

„Musím říct přítele. On spadá do obou kategorií. Sportovec i model.“

Který sportovec se vám nejvíc líbí?

„Nemám idoly… Že bych někoho tajně milovala. Sportovní idol je Caeleb Dressel, toho obdivuju, jaký má styl plavání, hlavně podvodního kopu. Než se oholil, byl i docela hezkej chlap. Takže bych řekla jeho. Ale tím, že už se oholil, tak ne.“ (usměje se)