Věděla, že její kariéry pomalu pluje do cíle, tak rychlý konec ale nečekala. Nelituje. Vždyť vzdát se dosavadní rutiny kvůli miminku je požehnání. Tenistka Barbora Strýcová (35) v originální televizní show 7 pádů Honzy Dědka poprvé promluvila o tom, jak se dozvěděla, že bude mámou.

Životní novina přišla znenadání. „Byla jsem v Austrálii v karanténě. Nesměli jsme ani ven. Nějak jsem to tam přežila a tři dny nato jsem se to dozvěděla,“ vyprávěla temepramentní Plzeňačka, jež tvoří pár s šéfredaktorem magazínu Esquire Petrem Matějčkem . „Zvláštní pocit. Nebylo mi úplně nejlépe. Neměla jsem u sebe svého partnera, ale tak nějak jsem to dala,“ líčila Bára, která pak s »fazolí« v bříšku odehrála dva a půl turnaje.

O tom, že je v jiném stavu, chtěla co nejrychleji informovat svého milého na druhé straně zeměkoule, ale… „Musela jsem počkat, než se vzbudí, takže první to stejně věděl můj trenér,“ chechtala se někdejší světová jednička ve čtyřhře. „Pak jsem příteli zavolala a byl rád. Šťastnej,“ vzpomínala.

Rychle jí ale došlo, že se sportem na vrcholové úrovni je šlus! Nebyly to jednoduché chvíle. „Je to konec. Není mi pětadvacet, abych se mohla vrátit,“ pokrčila rameny při natáčení v Malostranské besedě. „Ta myšlenka přišla ihned, ale měla jsem před sebou Australian Open, tak jsem se ještě chtěla zasoustředit na turnaj. Potom to přišlo. Vzpomínky, myšlenky a strach. Co a teď to nebude…,“ přiznala obavy.

Přepnout do režimu běžného smrtelníka ale zvládla. „Tenis byl celý můj život, moje láska a to jediný, co jsem docela dobře uměla a z ničeho nic se to utne. Musela jsem si zvyknout a s tou myšlenkou se poprat. Teď je život úplně jinej,“ uzavřela.