Nadal v Austrálii končí ve čtvrtfinále! Tsitsipas otočil pětisetové drama

Dvaadvacetiletý Tsitsipas jako teprve druhý hráč dokázal proti Nadalovi otočit zápas na grandslamu poté, co prohrál úvodní dva sety. Před ním se to povedlo jen v roce 2015 na US Open Italovi Fabiu Fogninimu.

V semifinále narazí Tsitsipas na Daniila Medveděva z Ruska.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 80 milionů australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Tsitsipas (5-Řec.) - Nadal (2-Šp.) 3:6, 2:6, 7:6 (7:4), 6:4, 7:5.