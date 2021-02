Všetíček o Kordovi: Soutěžák jako táta. Vynechat Austrálii bylo geniální!

Kdo je nejžhavějším tenistou poslední doby? Dvacetiletý junák Sebastian Korda, vítěz 14 z posledních 15 zápasů. Na finále podniku ATP v Delray Beach navázal víkendovým titulem z challengeru v bretaňském Quimperu. To ho poprvé vystřelilo do top 100 žebříčku, konkrétně na 88. příčku. O raketovém vzestupu syna posledního českého vítěze grandslamu vypráví pri iSport premium jeho kondiční trenér Marek Všetíček, rodinný přítel, jenž zná mladého tenistu od kolébky. Jak pomohlo soustředění v Las Vegas s Andre Agassim? Proč musel Všetíček přeplavat Vltavu? A dokáže Korda junior víc než táta? V centru výjimečného příběhu stojí i respektovaný kondiční trenér, jenž by rád po Petrovi (Australian Open 1998) slavil grandslamový titul také se Sebastianem.

V listopadu ovládl Sebastian challenger v německém Eckentalu, v lednu senzačně postoupil do finále na turnaji ATP v Delray Beach a nyní přidal druhý challengerový titul kariéry v Quimperu. Tři akce za sebou, tři životní úspěchy. Kde se to v něm bere?

„Jeho tělo se ve dvaceti letech začíná formovat do chlapa, začíná fungovat propojení těla a hlavy. Vidí, že se může spolehnout na fyzično, z čehož pramení i zlepšená psychika a sebevědomí. Je to prostě dlouhodobá práce celé rodiny, z které jsou výsledky.“

Impulzem prý bylo i soustředění v Las Vegas pod dozorem Andre Agassiho.

„Odjeli jsme tam uprostřed přípravy na Petrův popud. S Agassim hrál debly, znají se i jako soupeři. Chtěl, aby Sebimu pomohl v oblasti psychiky, přípravy na zápas, taktiky. A musím říct, že to byla velká zkušenost. Mohli jsme nahlédnout do Agáčova prostředí i soukromí, což bylo velmi milé překvapení. A nejen od Andreho, i Steffi (Grafová) byla úžasná. Obdivuhodné, jakým způsobem se Agassi věnoval Sebíkovi.“

Čím na vás nejvíc zapůsobil?

„Měl jsem ho zažitého jako rebela, který je odskočený, jede si svoje blues a na ostatní moc nedá. Tam jsem ale zažil člověka s velkým srdcem. A je strašně optimistický. Sálá to z něj od rána do večera, v podstatě se neumí zlobit. Už jen v jeho přítomnosti nasáváte obrovskou pozitivní energii. To bych vyzdvihl. A také ohromnou pokoru a skromnost. Na to, co jsem o něm četl a jaká to je hvězda, na mě působil absolutně normálně. Celá rodina v Las Vegas žije skromným životem. Na první trénink se přišla podívat Steffiv teplákách a s raketou. Začali hrát s Petrem ve dvou na Sebíka. A v zádech tam měl člověk ještě Agáče. Krása.“

A nyní je Sebastian poprvé v elitní stovce žebříčku. Je to velká meta?

„Vyhrál 14 z posledních 15 záde pasů, což znamená, že věci fungují a nejsou nahodilé. Udělal krok o úroveň nahoru, dostane se přímo do grandslamů a některých ATP turnajů. To všechno v době, kdy je žebříček zmražený na dva roky a musel by tedy nahrát mnohem víc bodů než za normálních okolností.“

Minulý týden vyhrála Jessica Kordová golfový titul na Floridě, mladší Nelly byla třetí. Září i Sebastian. Kordovi musí být nadšení, že?

„Jak vždycky říkal Petr – jak zaseješ, tak sklízíš. Je to úspěch celé rodiny. Co sportu celoživotně obětovali, je obdivuhodné. Pro mě je velká čest, že to můžu sdílet s nimi. A teď nemluvím jen o Sebíkovi, i holky znám odmala. Je pro nás všechny povzbuzující, že se všem tolik daří. Sešlo se to navíc všechno naráz. Petr měl narozeniny, když Jessica vyhrála a Nelly byla na pódiu. Sebíkovi se daří. Nevím, co už by tátovi mohli dát víc. Je to výjimečné období. Ale málokdo si dokáže představit, co za tím stojí dřiny.“

Co hraje větší roli, genetická výbava dětí, či promyšlená práce s nimi?

„Genetickou výbavu nemůžete mít o moc lepší, když máte tátu grandslamového vítěze a mámu, co byla pětadvacátá na světě. To je výjimečný předpoklad. Na druhou stranu je hodně takových dvojic, třeba právě Andre a Steffi, kteří dali dohromady předpokladů ještě víc a zase to tak dobře nefunguje. Předpoklad je jedna věc, druhá jsou