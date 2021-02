Muchová hrála zraněná, má větší trhlinu než Djokovič. Chce grandslam

V Česku jste od pondělí. Co jste už stihla?

„Z letiště jsem jela rovnou na sono břišního svalu, pak domů do Olomouce. A v úterý ráno mě hned přepadla dopingovka. Bylo toho docela dost a zároveň nic moc.“ (smích)

V jakém stavu je břišní zraněný sval?

„Ještě v Austrálii jsem byla na sonu. Ukázalo se, že mám ve svalu trhlinu. V Česku jsem to chtěla zkontrolovat po třech dnech a dlouhém letu. Překvapivě se to docela zlepšilo. Nejlepší teď bude klid.“

Novak Djokovič prozradil, že měl v břišním svalu trhlinu 2,5 centimetru. Jak je vaše rána velká a mohou problémy s břišními svaly, které měla v Austrálii spousta hráčů a hráček, souviset s karanténou?

„Tak moje trhlinka je ještě o trochu větší. Djokovič ji měl na pravé straně, já na levé. Hodně hráčů mělo zalepená břicha, určitě tomu karanténa hodně napomohla. Já během ní spíš ležela, což asi na břišní svaly není úplně nejlepší.“

Jaký bude váš další program?

„Turnaj v Dauhá jsem si ani nepřihlašovala, Dubaj je povinná, takže tam zatím jsem, ale nemyslím si, že ji stihnu. Koncem března začíná Miami, tam už bych měla být připravená.“

Už přebolela těsná prohra v semifinále s Jennifer Bradyovou, proti níž jste uhrála víc fiftýnu a stejně utkání ztratila?

„Nejvíc mě to mrzelo hned po zápasech, byla jsem v emocích. Ještě teď si občas vzpomenu. Pořád to ve mně je, ale neužírám se tím. Šanci jsem měla, ale vzhledem ke zranění a dalším okolnostem…Vždyť já si po semifinále říkala, že už bych na finále snad ani nebyla schopná nastoupit.“

Jak vás doma přivítala rodina?

„Mamka mi upekla dort, na který mi napsala různé indicie, které jsem sice vůbec nepochopila, ale myslela to hezky. (smích) Akorát jsme si dali skleničku. Víc se v těchto podmínkách v Česku ani oslavovat nedá. Ráda bych vzala celý tým na večeři, ale bohužel.“

V Melbourne vás doprovázela Barbora Štefková. Necháte si ji také v týmu?

„Už před Austrálií jsme se domluvili na nějaké formě spolupráce. Už dneska ráno mi ťukala na dveře a říkala, že jsem jí chyběla.“ (smích)

Váš manažer Tomáš Petera hovoří o tom, že máte šanci být světovou jedničkou. Nakolik je to podle vás reálné?

„Můj největší sen je vyhrát grandslam, ne být světovou jedničkou. I to by bylo ale velké, a když chci stoupat žebříčkem, tak je první místo logicky meta. Ale hezky krok za krokem. Teď jsem dvaadvacátá, další cíl je být top 20. Ale možné je všechno, věřím tomu. Záleží, jak se všechno sejde.“

Mnoho lidí soudí, že vaším nejlepším grandslamem bude Wimbledon. Je tam titul nejreálnější?

„Myslím si, že na všech grandslamech je šance. Je pravda, že na trávě může moje hra líp vyniknout, ale i na tvrdém povrchu hraji dobře.“