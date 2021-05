Dlouhá léta patřila k absolutní špičce. Připsala si mnoho velkých úspěchů, včetně olympijské medaile či vitězství ve slavném Wimbledonu. Vévodila žebříčku pro čtyřhru a dostala se do top dvacítky žebříčku pro dvouhru. Fanouškům přinášela emoce dlouhých osmnáct let. Když však její kariéra dosáhla plnoletosti, tak přišel životní zlom, který jí donutil ohlásit konec. Barbora Strýcová (35) očekává v létě narození svého prvního děťátka. Jaká vlastně Bára byla na kurtu i mimo něj?

Bronzová medailistka z Olympijských her v Riu 2016, vítězka Wimbledonu 2019, pětinásobná šampionka Fed Cupu atd. To je krátký výčet těch největších úspěchů končící tenistky. Svou nejlepší sezonu si schovala na závěr kariéry, ale vždy byla nepříjemnou soupeřkou i pro hráčky z první desítky žebříčku. V roce 2019 se zaslouženě stala královnou českého tenisu a zvítězila v prestižní anketě Zlatý kanár.

Vždy za to uměla vzít a oslavy si náležitě užívala. Proslulá byla její párty po vítězném Wimbledonu. V centru Prahy to tenkrát rozjela naplno a nešetřila ani alkoholem. Nebála se i sundat si triko a užívat si jen v podprsence.

Peníze

Života po kariéře se děsila. „Mám strach z toho, jaký bude ten opravdový život – jaké to bude, až praskne ta tenisová bublina,“ svěřila se před pár lety. S mateřskými povinnostmi asi část strachu opadla. Minimálně finančně by však měla být do začátku zajištěna. Během kariéry si vydělala cca 260 milionů korun a sama o sobě tvrdí, že je šetrná. Bídou by tedy trpět neměla.