Požadavky skotské hygieny jsou tvrdší, než vyžaduje protokol UEFA, což komplikuje fotbalové reprezentaci pobyt během Eura. Ten se kvůli tomu prodražil o 4 miliony korun!

Právě v Edinburghu, hlavním městě Skotska, má nároďák zamluvený hotel Courtyard Edinburgh West. Teď už celý... „UEFA má v protokolu požadované rozestupy půldruhého metru. Náš tým vyrazil do Skotska a přeměřil prostory v hotelu vyhrazené pro reprezentaci. Vyšlo to. Jenže skotská hygiena přišla s požadavkem na dvoumetrové odstupy. Na to už zamluvená část hotelu nestačila. Zkusili jsme požádat o výjimku – neprošlo to,“ popisuje šéf FAČR Martin Malík.

Výsledek? „Museli jsme objednat i prostory hotelu, které měly být v tu dobu pronajaté jiným hostům. Abychom vyhověli nařízení skotské hygieny, která nás varovala, že přijde na kontrolu a v případě nesplnění pošle tým do karantény. To samozřejmě nechceme. Hotel už objednané hosty přebukoval jinam, my jsme získali exkluzivitu, a stálo nás to čtyři miliony navíc,“ shrnul dosluhující předseda.

„Náklady na vše letí kvůli covidu raketově nahoru. Když potřebujete autobus navíc, jde to zaplatit. Když je to letadlo, je to už obrovský výdaj,“ poznamenal Malík. Na starost má mj. i to, aby se na zápasy dostali partneři reprezentace. „Jsou města, kam lze na Euro prostě přiletět a krátký pobyt kvůli zápasu absolvovat. Skotové jsou bohužel striktní a vyžadují desetidenní karanténu, to je pak těžko realizovatelné. Jsme připraveni okamžitě reagovat na případné zmírnění pravidel, naštěstí momentálně je k dispozici spousta odstavených letadel, ale času už moc nezbývá.“

V naději stále žijí i čeští držitelé vstupenek na zápasy do Glasgow, kde Česko bude hrát s domácím Skotskem (14. června) a s Chorvatskem (18. června). Ale šance, že z Česka se na místo dostanou, aniž by museli do karantény, klesá každým dnem. Třetí duel s Anglií (22. června) se bude hrát v Londýně, kde platí nyní povinnost pětidenní karantény.