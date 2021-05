Kandidát na předsedu FAČR Fousek: Proti Berbrovi jsem se vymezil

Cítíte se po odstoupení Vladimíra Šmicera silnější?

„Rozhodující bude výsledek, samotná volba na valné hromadě. Nejenom předsedy, ale i výkonného výboru. Všechno, co se odehrává na trase, jsou jen dílčí kroky. Řeknu to takto: svým způsobem je reformistický proud spojenější.“

Může vaše koalice přilákat nové voliče?

„Trochu bych to obrátil, odstoupením z kandidatury na předsedu Vláďa výrazně přispěl k tomu, že lidé primárně usilující o změnu v českém fotbale se nemusejí rozhodovat, zda to hodí Fouskovi nebo Šmicerovi.“

Nemáte obavu, že někteří absolutní zastánci Fevoluce se budou cítit Šmicerovým krokem zrazeni a přejdou do tábora Karla Poborského?

„V některých případech to určitě vyloučit nelze. Může to být někdo, kdo má ke mně zásadní výhradu, či dokonce antipatii. Takových případů ale moc nebude, jelikož si lidé uvědomují, o co tady kráčí. Je potřeba pochopit, že tyto volby jsou o principech. Buď volím změnu, nebo setrvání současného stavu.“

Víte, jak si nyní stojíte? Máte excelovou tabulku?

„Všichni mají excelovou tabulku.“ (rozesměje se)

A co z ní čtete?

„Do valné hromady zbývá ještě týden, situace se bude vyvíjet.“

To ano, ale musí vám být přece jasné, o jaké hlasy se bojuje. Nebo ne?