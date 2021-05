Čechům se EURO prodraží. Kvůli zpřísnění zaplatí o čtyři miliony víc

„Tzv. UEFA return to play protokol říká, že rozestupy mezi jednotlivými hráči a členy realizačního týmu při společných aktivitách jako jídlo, různé videorozbory či taktické porady musí být jeden a půl metru. My provedli inspekci na hotelu, nastavili jsme veškeré potřebné parametry a potom skotská strana zveřejnila svoje vlastní podmínky. A ty říkají, že rozestupy musí být ještě o půl metru větší, to znamená dva metry,“ řekl na setkání s novináři předseda FAČR Martin Malík.

„Pro český tým tato zdánlivá banalita znamená, že jsme se museli dohodnout s hotelem a zajistit další prostory v hotelu. Museli jsme je vykoupit, protože hotel měl do těchto prostor nasmlouvané jiné aktivity. Na hledání jiného hotelu už nebyl čas ani prostor. Náklady se nám tak zvýšily přibližně o čtyři miliony korun,“ uvedl Malík.

Reprezentace vzhledem k řadě hygienických nařízení angažovala několik osob, které by jinak do realizačního týmu nepatřily. „Tyto osoby se starají jen o to, aby byla dodržena ta jednotlivá hygienická opatření. Museli jsme zajistit to, abychom byli schopni splňovat i podmínky platné z hlediska hygienických autorit ve Skotsku. Pokud by tomu tak nebylo, hrozilo by, že při případné namátkové kontrole, nebo v případě někoho pozitivně testovaného v týmu, by skotské autority daly do karantény celý český tým. Což je samozřejmě něco, čemu je třeba se za každou cenu vyhnout,“ uvedl Malík.

Výdaje na reprezentaci se v době covidové krize rapidně zvýšily, a to nejen u A-týmu. „Jde o náklady ať už na testování, nebo třeba na to, že potřebujete jinak nastavit dopravní prostředky. Najímáte si jich více. S týmem nemohou v jednom letadle cestovat další osoby, jak to bývá běžné. Netýká se to jen velkého áčka. Náklady raketově letí nahoru, je to v řádech milionů korun. Když potřebujeme najmout dva autobusy místo jednoho, je to pár tisíc. Ale v okamžiku, kdy místo jednoho letadla potřebujeme dvě, kdy potřebujeme vykoupit další prostory hotelu, bavíme se o milionech korun,“ dodal Malík.

Český tým se před mistrovstvím sejde v neděli večer v Praze, kde podstoupí vstupní testy na koronavirus. Mužstvo se poté bude od pondělí chystat na soustředění v severní Itálii a na šampionát odletí 9. června. První dva zápasy v základní skupině D proti Skotsku a Chorvatsku 14. a 18. června odehraje český celek v glasgowském Hampden Parku a 22. června se utká s Anglií v londýnském Wembley.