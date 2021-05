Pekhart po 9 letech na EURO: Nejedu tam na výlet! Můžeme se rovnat špičce

S národním týmem jste byl naposledy na EURO v Polsku 2012. Vážíte si nominace po takové době?

„Je to super, jsem moc rád, že tam jsem. Je to pro mě asi poslední šance se na velký turnaj dostat. Máme zajímavý tým, který tam může uhrát dobrý výsledek. V roce 2012 jsem byl na EURO jeden z nejmladších, teď se ta role trošku otáčí (úsměv).“

Trenér Šilhavý vybral čtyři útočníky. Bude těžké se v takové konkurenci dostat na hřiště?

„Samozřejmě chci do hry zasáhnout. Nejedu na EURO na výlet, na druhou stranu nejdůležitější je týmový úspěch a všichni se tomu musí podřídit.“

Můžou vám vyhovovat zápasy s ostrovními soupeři a Chorvatskem?

„Naše skupina je těžká, ale myslím, že to je pro nás lepší. Ve skupině jsme víceméně outsideři, to by nám mohlo vyhovovat. Náš tým je silný, myslím, že se můžeme rovnat evropské špičce.“

Stihl jste si odpočinout, abyste na EURO vyrazil v plné síle?

„V momentě, kdy jsme tři kola před koncem měli jistý titul, dohodli jsme se s klubem, že je správný moment trošku zvolnit. Na konci sezony jsme hráli tři zápasy v týdnu, bylo toho opravdu hodně. Pak už nám o nic nešlo, také v tabulce o krále střelců jsem byl v komfortní situaci. Pokud bych vedl třeba jen o gól, hrál bych do konce sezony a bojoval o každou branku. Takhle jsem si to mohl dovolit, po EURO mít volno nebudu, už takhle jsem bez pořádné dovolené dva roky. S klubem jsme se dohodli, že tohle bude asi nejrozumnější řešení. Trenér může v akci vidět i jiné hráče, mohl vyzkoušet i mladé kluky a ty, co toho tolik neodehráli.“

Jste připravený na dlouhé odloučení od rodiny a pobyt v přísné turnajové bublině?

„Nejdřív jsem si chtěl na dovolené fyzicky i psychicky odpočinout, abych se na fotbal pak zase těšil. Teprve teď pomalu začínám myslet na to, co bude. Ta bublina je na celém EURO to jediné negativní, přiznám se, že mě to trošku straší. Mám jeden a půl letou dceru, když jsem od ní třeba tři dny pryč, hned vidím, jak se mění a dělá nové věci. Když si představím, že teď mohu být i měsíc a půl pryč, aniž bych dceru viděl, trošku mě to děsí. Na tohle moc připravený nejsem, ale situace s covidem je taková, restrikce jsou velké. Jinak to bohužel v téhle situaci nejde.“

V polské Ekstraklase jste nastřílel 22 ligových gólů. Máte za sebou v klubu životní sezonu?

„Ve všech soutěžích jsem dal 24 gólů, z toho 22 ligových, v hlavě mám i spousty promarněných šancí, kdy to mělo určitě skončit gólem. Bylo mi řečeno, že v průměru nastřílených branek jsem v Polsku statisticky nejlepší ze všech hráčů. Rekord ligy je 28 gólů, ale hráč na to potřeboval 37 zápasů. Teď se tady po iks letech hrála jen základní část na 30 kol bez play off. Tím pádem jsem kvůli covidu mohl odehrát maximálně 30 zápasů, nějaké jsem vynechal kvůli zranění a dohodě s klubem. Celkem mám odehráno 25 zápasů, 23 od začátku a dal jsem 22 branek. Taková statistika je super.“

V Polsku jste získal druhý titul. Jak náročná k němu vedla cesta?

„Obhájili jsme titul z minulé sezony, to je jedna z nejtěžších věcí. V sezoně byly zápasy, které se nám nepovedly, někdy jsme si zkomplikovali situaci a pak cítili, že týmy už vědí, jak na nás hrát. Několikrát jsme měnili herní systém, přesto se nám tři zápasy před koncem sezony povedlo titul vyhrát. To se tady nepovedlo spousty, spousty let. Je to pro klub i pro mě výjimečná sezona.“

V čem byl od minulé sezony největší rozdíl?

„Před rokem to samozřejmě bylo jiné v tom, že jsem přišel až v půlce sezony, na jaře jsem důležitými góly velkou měrou přispěl k titulu. Ale tohle je trochu jiné, od prvního zápasu jsem byl na hřišti a dával až do konce góly. Takže si toho teď určitě vážím mnohem víc, než minulého titulu. Hodně se toho změnilo, protočilo se tady hodně hráčů, hodně jich přišlo i odešlo. Po pátém kole přišel nový trenér, všechno si muselo sednout. Jak jsem říkal, měnili jsme systém a v průběhu sezony jsme museli zvládnout dost věcí, abychom hráli tak, jak chceme a přizpůsobili to hráčům, co máme. Nakonec to všechno vyšlo dobře.“

Užil jste si oslavy?

„Po posledním zápase proběhlo předávání medailí a poháru. Pak jsme sedli do otevřeného retro autobusu, kterým jsme projížděli městem. To bylo fantastické, čekaly na nás tisíce lidí. Minulý rok to bylo jiné, že jsme byli na lodi, to bylo také fantastické. Teď se trošku rozvolňují covidová opatření, tak jsme to mohli udělat takhle. Každý rok se titul slaví ve Starém městě. Město to dovolilo, aby k nám alespoň trochu mohli fanoušci.“

Na galavečeru jste posbíral ocenění pro nejlepšího střelce, útočníka i cizince sezony. Kterého si ceníte nejvíc?

„Byl to krásný večer a taková třešnička na dortu celé sezony. Hrozně si toho vážím, je to motivace do další práce a dává mi to energii do příští sezony. Nejvíc beru krále střelců, pro útočníka je to velká věc, navíc jakým způsobem jsem to dokázal. Tahle cena je založená na faktech. Další ocenění pro nejlepšího cizinec a útočníka jsou též super, těší mě to, ale není to tak, že jsem si to vystřílel na hřišti. Je to o jiných lidech, kteří pro tebe hlasují, nebo ne. Střelec je postavený na faktech. Navíc ta cena je krásná, až se někde usadím, určitě bude mít doma speciální místo.“

Co vám v Polsku nejvíc sedlo, že jste se dostal mezi nejlepší hráče soutěže?

„Už jsme se o tom několikrát bavili. Co jsem přišel, hned jsem začal dávat góly, navíc tým hraje stylem, jaký mi vyhovuje. Hraje na mě, postupem času jsem si v klubu vybudoval silnou pozici. Cítím se tam výborně po životní stránce i v kabině, všechno do sebe zapadlo, že je to teď takové.“

Jsou teď hlavním cílem Legie do další sezony evropské poháry?

„Evropské poháry jsou každý rok cílem Legie, je to velký klub s nejvyššími ambicemi. Minulý rok spousty hráčů klub opustilo v nejnevhodnější dobu pár týdnů před evropskou kvalifikací. Tým přitom potřebuje čas na to, aby se sehrál, na to v létě není před evropskými předkoly prostor. Musíme být nachystaní od prvního kola kvalifikace, navíc se loni hrálo jen na jeden zápas, to bylo kruté. Teď jsem zvědavý, jak klub zareaguje, hodně hráčům končí smlouva a budou na ně nabídky.“