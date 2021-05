Pelta pálil ostrými: Umí Šmicer vyplnit zápis? Poborského impulsem je paní

Miroslav Pelta v rozhovoru pro Sport pálil ostrými • FOTO: koláž iSport.cz Bývalý předseda FAČR Miroslav Pelta byl v rozhovoru pro iSport premium evidentně ve formě. Prozradil, že bude na valné hromadě volit jako nového šéfa fotbalu Karla Poborského a i když se proti Petru Fouskovi a Vladimíru Šmicerovi přímo nevymezil, z jeho slov se dá vyčíst, co si hlavně o „štístku“ myslí. Projděte si, co si myslí o velkých funkcionářských postavách českého (nejen) fotbalu.

O Romanu Berbrovi „Roman má za vinu, že dělal zásahy proti fotbalu, ve svůj prospěch. Určitě průšvih pro fotbal, to na každý pád. Ale možná i nový začátek pro fotbal. Protože éra Romana Berbra byla dlouhá, jeho moc nebezpečná, slušně řečeno. Potvrzuje se, že Romana Berbra vždy nejvíc zajímali rozhodčí a především mocenské hry. On si přes pozice rozhodčích a delegátů, kteří jsou zároveň předsedové okresů a krajů, dokázal vybudovat svůj nesmírný vliv. ‚Chceš být delegát v lize? Pak musíš kandidovat na předsedu okresu.‘ On vše objezdil a dotáhl do podoby, že měl skrze valnou hromadu moc, kterou nešlo rozbít. Jako fotbal jsme to podcenili a nemysleli jsme si, že to může dopadnout až tak, že nás tato množina lidí může ovládat a že nám bude určovat, kdo bude předsedou celé asociace. Přerostlo nám to přes hlavu a nikdo si s tím nedokázal poradit. Což platí i pro mě.“ Roman Berbr s Miroslavem Peltou na finále Fed Cupu v roce 2014 • Foto Barbora Reichová (Sport)

O Vladimíru Šmicerovi „Když jsem byl předsedou svazu a on dělal manažera reprezentace, byli jsme s týmem na výjezdu na Maltě. Přišli za mnou dva stěžejní hráči národního mužstva a řekli mi: ‚Pane Pelto, máme rádi Šmícu jako kamaráda, ale absolutně nezvládá funkci manažera. Nic nefunguje. Vyměňte ho, buďte tak hodnej.‘ Řekl jsem jim, že ho těžko budu vyhazovat, protože ho mám rád. Ale oni mi říkali, že není na reálnou práci. Další člověk mi s nadsázkou řekl, že pokud bude Šmíca vyplňovat zápis, prohrajeme kontumačně. Musel jsem tedy reagovat, udělal jsem to kulantně, aby nevypadal před republikou jako neschopný. Proto když jsem se dozvěděl, že chce být předsedou asociace, tak jsem věděl, že na to není. Na diskotéce bychom si rozuměli, ale jako předseda svazu, to by byl průser. Musím říct, že se mě dotklo, když Vláďa nahrál volitelům v Libereckém kraji video, kde je vyzýval, aby nebyli pod nátlakem, čímž samozřejmě myslel mě.“ Vladimír Šmicer na lavičce Dolních Chaber • Foto Martin Sekanina (Blesk)

O Petru Fouskovi „Petr je člověk, kterého já roky znám. Vidím ho jako špičkového generálního sekretáře asociace. Má slabiny i přednosti. Přednostmi je to, že je precizní, jazykově vybavený. Slabinou je to, že nemá vazby na byznys a do politiky. Je to klasický úředník, profesionální sekretář. Barák na Strahově by šlapal. Byl mým poradce a v roce 2015 šéfem organizace EURO do 21 let. Odvedl velice dobrou práci. Pomáhal mi s věcmi směrem do zahraničí a tu funkci vykonával dobře.“ Petr Fousek, kandidát na šéfa FAČR • Foto Barbora Reichová

O Karlu Poborském „Když se jmenujete Poborský, máte ze sedmdesáti procent vyhráno. Jméno Poborský patří do elity jmen doma i v zahraničí. Párkrát jsem se s Karlem sešel a mile mě překvapil, jak vyspěl. Stala se z něj osobnost. Na svazu dělal elitní mládež a oceňuju, jak se do toho položil. Nevím, jestli už tehdy uvažoval, že půjde nahoru. Myslím, že velkým impulsem – vůbec nic proti předchozí manželce – je jeho nová paní. Ta v něm probudila novou ctižádost. Působí na mě velmi dobře. Třeba v televizní debatě v České televizi působil jako profík. Nezapomenu do konce života, když jsem ho jako generální ředitel dělal do Sparty. Karel, teď už to snad můžu říct, měl roční plat dvacet milionů korun. Fixní plat 1,7 milionu měsíčně. Já pamatuju, že když jsem to přinesl finanční ředitelce Sparty, tak si myslela, že jsme spletli, že to má být 170 000. To byla porce, ale Karel prokázal takovou výkonnost, že si zasloužil ještě víc.“ Karel Poborský • Foto Barbora Reichová

O Filipu Neusserovi, novém šéfovi NSA „Je to člověk, který má ambice. Projevil se tím, že chtěl být předsedou ČOV. O to se málokdo může pokusit, pokud zároveň nemá být outsiderem – což on nebyl. Není to klasický prospěchář, protože jinak by funkci předsedy NSA nebral pár měsíců před parlamentními volbami, které mohou všechno změnit. Takže věřím, že šlápne na pedál.“ Filip Neusser • Foto Instagram