Až bude v sobotu kráčet do klece, nikdo ho nepřehlédne! David Kozma (28) dostál své přezdívce »Růžový panter« a do největší výzvy kariéry proti Leandrovi »Apollo« Silvovi (35) půjde se zářivě růžovým přelivem.

Už od svých začátků v Oktagonu nastupuje Kozma s doplňky v netradiční barvě. Tehdy si ještě říkal »Holátko«, jenomže pak ho Blesk překřtil právě na »Růžového pantera« a nová přezdívka byla na světě. „Holátka jsem se chtěl zbavit, nelíbilo se mi to a ke mně to nepasovalo. Růžový panter mi sedí. Jak pr*el na hrnec,“ usmívá se zápasník.

Díky růžové si vás lidi navíc snadno zapamatují, že?

„Přesně tak, i z toho důvodu jsem to udělal. Já jsem mimo klec spíš tichý a nevýrazný, na kdybych neměl růžovou, skoro nikdo by si mě nepamatoval. Určitě se hodí být něčím odlišný od ostatních.“

Na růžovo jste si teď nabarvil i hlavu, to moc dalších bojovníků nemá…

„No jasně, musím svou image pěstovat! Hlava byl další krok, je potřeba to stupňovat.“

Další krok vás čeká i v soukromém životě, na podzim budete poprvé otcem.

„Strašně se těším, dítě jsem vždycky chtěl, bude to zase něco nového. Už i na sobotní zápas s Apollem mě to strašně povzbuzuje, teď už nebojuju jen sám za sebe, ale za svoji rodinu.“

Víte, jestli to bude kluk, nebo holka?

„Ještě ne. Každý chlap chce mít kluka, to je jasné, ale když to bude holka, budu ji milovat úplně stejně.“

Když jste mluvil o rodině, bude vám přítelkyně Sarah v sobotu fandit naživo?

„Jasně! Kromě ní přijede i táta a kámoši, strašně se na to těším. Já je u klece cítím a zápasy s takovou podporou jsou mnohem lepší!“

Bojí se o vás přítelkyně?

„Poznala mě jako zápasníka, takže si už nejspíš zvykla. Je do toho strašně zažraná, ale říká, že je vždycky nervózní.“

S Apollem jste si před zápasem vyměnili pár peprných slov. Řekl jste mu demente a teď prodáváte trička s touhle hláškou…

„Ono se to strašně chytlo (směje se). On mi vzkázal, že se před ním schovávám, to mě trošku naštvalo, tak jsem natočil video, kde jsem mu tohle spontánně řekl. A teď mi to každý připomíná, lidem se to líbí, tak jsme to dali na trička.“

Velká slova k vašemu sportu patří. Musíte se do toho nutit, nebo takový jste?

„Tohle ani nebyl trashtalk, já mu jenom upřímně řekl, co si o něm myslím. Hraný trashtalk asi nikdy dělat nebudu, nejsem dobrý herec, ale když mě někdo naštve, nebojím se mu odpovědět.“

