Dvořák: Nechápu, že Brazilec náš zápas propálil. Co prémie v UFC?

Společně s Jiřím Procházkou a Machmudem Muradovem tvoří David Dvořák trojici bojovníků, kteří v UFC reprezentují českou školu MMA. A daří se mu skvěle. V nejslavnější lize už připsal dvě výhry a 20. května přijde třetí zápas proti ostřílenému, leč mladšímu Brazilci jménem Raulian Paiva. Tedy s velkou pravděpodobností, neboť zatím je souboj vlastně jen veřejným tajemstvím.

V žebříčku muší váhy UFC jste poskočil na desátou příčku. Co to pro vás pocitově znamená?

„Beru to jako ocenění dlouholeté práce, kterou dělám. Beru v potaz, že ještě před rokem jsem byl rád, že jsem vůbec dostal zápas v Čechách a s mou kariérou to nevypadalo bůhvíjak dobře. Dostat se za rok do top desítky UFC je něco neuvěřitelného. Jasné, jsou to jen čísla, která úplně tolik neznamenají, ale pro mě je to pocta. A jsem za to rád.“

Je pravdou, že zhruba před dvěma roky jste měl problémy s organizací XFN, která vám nezaplatila? Přitom jste byl tehdy na soustředění v zahraničí, takže jste peníze potřeboval.

„Přesně tak. Byl jsem tehdy skutečně na hranici toho, jestli ukončit kariéru a dělat to jen pro zábavu. Měl jsem opravdu málo peněz, musel jsem při tom chodit do práce. Hrozně dlouho jsem se s tím plácal. Pak jsem odjel do ciziny bez peněz, protože jsem si myslel, že dostanu, co mi náleželo. To se však nestalo a bylo to opravdu hodně špatné.“

Když je řeč o financích, odrazí se posun v žebříčku na odměnách od UFC?

„Smluvně se nemění vůbec nic. I kdybych šel teď o titul, musím mít peníze stejné, jaké jsem podepsal. Nicméně pokud by se mi podařilo třetí vítězství a navíc nějakým pěkným způsobem, tak bych měl zájem o prodloužení smlouvy. No a řekl bych si o jiné peníze. Protože kdy jindy, než když je člověk v top desítce. A věřím tomu, že po vítězství bych se mohl přiblížit i k top pět. Neříkám, že budu přímo v nejlepší pětce, ale můžu se posunout na osmou sedmou příčku, odkud je to už docela blízko.“

Už znáte termín i jméno soupeře. Co na něj říkáte?

„No, já k soupeři nemůžu říct vlastně vůbec nic. Nechápu, jak to, že se to u Brazilců vždycky takhle pose*e. Protože my máme opravdu obrovské smluvní pokuty