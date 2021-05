Stopka za plivanec? Rosandičovi hrozí trest, Ramsay nechápe a brání ho

Ruský kapitán Anton Slepyšev dává sekeru do zad Slováka Róberta Lantošiho • ČTK / AP / Roman Koksarov

Dostali výprask od Švýcarů (1:8) a přišli o dva hráče. Slovenskému týmu se čtvrtý duel na mistrovství světa v Rize hrubě nevydařil. Útočník Kristián Pospíšil a obránce Mislav Rosandič byli vyloučení na pět minut plus do konce zápasu a hrozí jim dodatečné stopky. Zejména Rosandiče, který hrává extraligu za Bílé Tygry Liberec, může zbytečné vyloučení mrzet. Do sprch podle oficiálního zápisu nešel poté, co nebezpečně podrazil Jonase Siegenthalera, ale pykal za plivnutí na soupeře. A to se Slovákům hrubě nelíbí.

„Nevím, co se stalo, ale něco muselo,“ hledal na tiskové konferenci slova trenér Craig Ramsay. „Ale hráč jako Rosandič by nikdy neudělal něco takového, je příliš dobrý. Nejenom jako hráč, ale i jako člověk. Byl to zřejmě nešťastný moment. Rosandiče z ničeho neobviňujeme.“

Pospíšilovo vyloučení bylo jasné. Před hitem u mantinelu na Andrese Ambühla si povyskočil a trefil ho loktem do obličeje. „Jeho vyloučení bylo podle mého zasloužené,“ uznal i Ramsay. „Nemáme rádi taková vyloučení, ale trefil mu hlavu a byl vysoko. Bylo to správné rozhodnutí.“

U Rosandiče byla situace zamotanější. V souboji Siegenthalera podkopnul zezadu nohou, ten spadl nebezpečně na led. Už za tohle mohl vyšší trest přijít. Jenže sudí avizovali nedovolené bránění a následně i krosček a oplácení Siegenthalera. Rosandič však záhy dostal trest na pět plus do konce. Liberecký zadák si totiž při vzájemné rozmíšce se švýcarským rivalem odplivnul a slina ho podle všeho trefila. Na rukáv.

Přestože nešlo o úmysl, měl Rosandič smůlu. Čároví rozhodčí na plivanec dodatečně upozornili. V každém případě teď bude oba hráče, Rosandiče i Pospíšila, řešit disciplinární komise. Přičemž liberecký zadák může dostat stopku na víc zápasů. To by byl velký problém, protože Rosandič hraje na šampionátu výborně. V první obraně je nejvytíženějším bekem slovenského týmu, skvěle rozdává puky a podporuje ofenzivu.

Další zápas hrají Slováci v sobotu s Dánskem (19.15). Může být klíčový v jejich boji o postup do čtvrtfinále. Pospíšila by v útoku nahradili, mají případně kam sáhnout, ale Rosandič by jim chyběl velmi.

SESTŘIH: Slovensko - Švýcarsko 1:8