Sbírá úspěchy, fanoušci ji zbožňují a v klasickém MMA zatím nepoznala hořkost porážky. Přesto si slovenská bojovnice Lucia Szabová (23) svou slávu nepřipouští.

Poprvé zazářila ve čtvrté řadě reality show Výzva, kde ničila jednu soupeřku za druhou a hladce postoupila do finále. To se kvůli vážné autonehodě, jíž byla účastnicí, nejprve odložilo a nakonec jej soupeřka odpískala úplně. Sice tak pás šampionky získala bez posledního boje, přesto zaslouženě.

Fanoušky zaujala i v projektu Underground, kde nestačila až ve finále na Terezu Bledou. A v posledním zápase se Zouakovou to s ní zase nevypadalo dobře, ale nakonec těžký souboj vyhrála. Její sláva proto prudce vzrůstá. „Nemám pocit, že by se v mé hlavě něco změnilo, furt mám nastavení stejné. Každá výhra sice přidá na sebevědomí, ale je potřeba zůstat nohama na zemi. Pořád je co zlepšovat a minulý zápas mi to ukázal,“ tvrdí pro Blesk.

„Jsem se sebou stále nespokojená. V thajském boxu mám asi čtyřicet zápasů a stále jsem nedosáhla toho, čeho bych chtěla. V OKTAGONU jich mám pár a dělají ze mě hvězdu, přitom já se tak vůbec necítím. Považuju se pořád za MMA začátečníka. Trénuji ho teprve rok a půl, jsem stále na začátku. Mám co zdokonalovat. Jsou tu jiní a lepší zápasníci, kteří si zaslouží víc pozornosti,“ povídá skromně.

Už v sobotu ji čeká další boj, na galavečeru OKTAGON 22 se postaví řecké zápasnici Christině Netzaové. Zvětšující se tlak a očekávání však neřeší. „To spíš lidé si myslí, že ho na mě vytvářejí, ale já to dělám pro sebe, protože mě to baví. Jsem ale moc ráda, že tu ti lidé jsou, podporují mě a baví je to. Sport bych však dělala i bez nich. Nemám tlaky, protože nemám co ztratit,“ usmívá se.