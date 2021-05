Végh vzkazuje: V Oktagonu jsem králem já. Překonává další metu

MMA je v Česku a na Slovensku už nějakou dobu fenoménem. A pořád se tomuto sportu daří překonávat další mety. Nejen ve sféře výkonů, jako to dokázal nedávno Jiří Procházka. S překonáním další mety přichází i slovenský král polotěžké divize Attila Végh. V roce 2020 byl o tomto bojovníkovi natočen film Attila, ten teď zaznamenává úspěch i na Netflixu. V listopadu o něm navíc odstartuje i seriál. Kdo by si ale myslel, že už dal přemožitel Karlose Vémoly vale zápasení, mýlil by se. Nedávno totiž poslal právě svému českému rivalovi jasný vzkaz…

Smíšená bojová umění nikdy nespí. To dokazují ve světe i na česko-slovenské scéně. V současnosti například vzniká historicky první seriál na tuzemské scéně z prostředí bojových sportů. A týkat se bude především MMA a vítěze Zápasu století Attily Végha.

Populární „Attilka“ začal se zápasením v pěti letech a má za sebou tak úctyhodnou třicetiletou kariéru. V ní se stal dokonce prvním Slovákem, který vyhrál v americké organizaci Bellator titul světového šampiona. Po sérii proher se vrátil na domácí kolbiště, kde své další souboje spojil s organizací Oktagon.

Právě pod ní v roce 2019 přemohl několik let neporaženého Karlose Vémolu, kterému navíc uštědřil první KO kariéry. Od té doby zájem o slovenského válečníka mimořádně vzrostl a není se tak čemu divit, že o něm právě vzniká dokumentární série.

„Děláme na tom dva roky. S celým týmem VDN Promo v čele s Petrem Větrovským jsme už při natáčení filmu věděli, že později vydáme i seriál,“ komentuje s nadšením Végh. „Ne všechno jsme mohli dát totiž do filmu, měl by pak třeba i šest hodin a to by u toho diváci usínali. Seriál tak ukáže nejen to, co ve filmu nebylo, odhalí i můj současný život, mou cestu s Lajošem Kleinem v UFC a také prozradím něco o tolik diskutované odvetě s Karlosem. Určitě se to vyplatí sledovat“, dodává snad vždy dobře naladěný bijec.

Vznikne seriál, jehož hlavním hrdinou bude slovenský bijec Attila Végh

Attila válčí s filmovými hity

Film s názvem Attila vstoupil do kin v lednu 2020 v České republice i na Slovensku. Seriál produkuje i režíruje stejný autor, tedy sám producent Větrovský. „Bude to asi první seriál z prostředí bojových sportů a oproti filmu půjde mnohem víc do hloubky. Má mít osm epizod, kdy každá kapitola bude znázorňovat určitý příběh,“ prozrazuje Větrovský. „Attila se v rámci natáčení maximálně otevřel, takže opravdu zazní spoustu dosud nevyřčeného. Možná, že někteří budou překvapeni. Natáčelo se jak u nás, tak na Slovensku nebo Maďarsku. Natáčení dále pokračuje a čekají nás zajímavé destinace v čele s Las Vegas.“

Seriál by měl být uveden v listopadu, a to opět v Česku i na Slovensku. O jeho vysílání se postarají O2 TV SPORT a TV JOJ. „Televize O2 TV dlouhodobě přináší to nejzajímavější z bojových sportů jak na lokální, tak na mezinárodní scéně. Kromě přímých přenosů k tomu patří i filmová tvorba,“ vysvětluje Marek Kindernay, výkonný ředitel O2 TV Sport. „V minulém roce jsme nabídli dokumentární film Attila, který měl v O2 TV velkou odezvu a fanoušci si ho velmi oblíbili. Nyní se všichni mohou těšit na velmi očekáváný seriál, který na podzim nabídneme divákům O2 TV Sport.“

Snímek Attila byl navíc před pár dny uveden i na placeném kanále Netflix, kde zaznamenává sukces v obou zemích. V Česku je na šestém místě, na Slovensku na čtvrtém, a to v konkurenci se světovými bijáky. „To je obrovský úspěch. Nejen pro tuzemské MMA, ale vlastně i pro filmové dokumenty. Nikdo z nás něco takového nečekal. Všem moc děkujeme,“ dodává Větrovský s informací, že chystaný seriál bude na snímek Attila navazovat.

Odveta je ve hře

Velikán slovenského MMA sice už delší dobu nebojoval, věnuje se různým formám byznysu a roli trenéra, ale rozhodně ještě nadobro neodložil zápasnické rukavice. To dal nedávno vědět i tričkem pro své fanoušky, kterým reaguje na slova českého Terminátora.

„Vzali jste mi všechno, titul, peníze z výplaty, ale vítězství mi vzít nemůžete. Protože v Oktagonu je pořád jenom jeden král,“ prohlásil Vémola po poslední výhře, kdy porazil slovenského soupeře Milana Ďatelinku, ale kvůli nesplnění váhového limitu přišel o pás šampiona střední váhy. Végh v reakci na to nabízí fanouškům triko se svou podobiznou, na níž má na hlavě korunu, a nápisem: „Král je jen jeden. Někdo se zmýlil.“

Oba bojovníci se tak pořád na dálku provokují, čímž potvrzují, že je odveta jejich duelu stále ve hře. To dokládají i nedávná slova Pavola Nerudy, slovenského šéfa organizace Oktagon MMA: „Nejspíš můžu prozradit říct, že jsme o tom mluvili s Attilou a jeho týmem. Bylo to relativně nedávno, ale konkrétní kroky, sumy a datumy nepadaly. Nicméně už jen ta debata byla posunem,“ uvedl promotér na tiskové konferenci po turnaji Oktagon 22.