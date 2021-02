Novotný o unikátním turnaji: Cvalík umí kopnout, na Siváka čeká blázen

Za odměnu postup a další souboj v rámci našlapaného večera. Taková bude pyramida zápasů na turnaji Oktagon UNDG Last Man Standing. Dva nejlepší bijci vyřazovacích klání absolvují celkem tři duely. „Pro většinu kluků to bude premiéra v kleci,“ upozorňuje Ondřej Novotný, promotér akce. Včera proběhlo rozlosování dvojic a na vážení, kde si soupeři poprvé pohleděli do očí, to pořádně jiskřilo.

Thaiboxeři a kickboxeři jsou v zápasech zvyklí na zběsilé tempo a mimořádnou tvrdost. Co ale nastane, když budou vědět, že během jediného večera mohou nastoupit až do tří bitev? Budou šetřit síly? Kdepak. Ondřej Novotný, jeden z šéfů organizace Oktagon, si od zápasové pyramidy na sobotním turnaji v brněnské Zoner BOBYHALL slibuje akční průběh. „Jakmile jeden trefí druhého a uvidí, že s ním otřásl, bude chtít zápas ukončit,“ říká promotér.

Zápasy prvního Oktagon Undergroundu se odehrávaly ve výrazně menší kleci, než jaká bude v Brně. Co od toho čekáte?

„Pro většinu kluků to bude premiéra v kleci. A to je rozdíl. Především v tom, že si nemůžou povolit jako v provazech ringu. Jsou zvyklí se do nich občas opřít a odrazit dopředu. Právě nezkušenost s klecí je klidně může stát zápas. Naopak relativně zkušení v tom jsou Sivák nebo Krčmář. Může to hrát určitě nějakou roli. Na druhou stranu, všichni jsou takových kvalit, že se na to určitě připravovali, že je spíše zaskočí menší rukavice a menší možnost obrany, nelze se skrývat do klasického dvojáku.“

Thaiboxeři jsou zvyklí na velmi rychlý a tvrdý způsob boje. Myslíte ale, že s ohledem na pyramidu budou šetřit silami?

„Očekávám, že to bude hodně divoké. Jakmile jeden trefí druhého a uvidí, že s ním otřásl, tak bude chtít zápas ukončit. Ve čtvrtfinále lze čekat taktičtější boj maximálně ve dvou duelech. Marco Novák s Markem Dass Reyem by mohli jet taktičtější překopávanou, ale od ostatních očekávám chuť po ukončení.“

Jak se vám zamlouvá los a sestavené dvojice v pyramidě?

„Myslím, že docela příjemný los má Milan Paleš. Pakliže se to dá takhle říct. (pousměje se) Má proti sobě tři ortodoxní thaiboxery. Jestli to bude stylově více vyhovovat jemu, tak by to mohl vytřískat. Ale na druhou stranu je třeba vědět, že v pravidlech je podmet, poraz stejně signifikantní úder jako tvrdá zadní. A thaiboxeři tohle umí, takže ho klidně můžou desetkrát v zápase posadit na pr*el a najednou jeho tvrdé ruce nebudou hrát takovou roli. Ale na první dobrou to vypadá, že pokud si Milan dokáže prosadit to své, tak to na něj vyšlo docela zajímavě.“

To Václav Sivák bude mít docela těžkou cestu, že?

„Určitě. Hned v prvním zápase Bailey Sugden, blázen z organizace Glory, který se s ničím, jak se říká, ne... a do všeho vlítne. Ale v tomto zápase může klidně přijít na jednu i druhou stranu rychlé k. o. A to bude kluka, který tuhle přestřelku přežije, hodně favorizovat, protože ušetří hodně sil. A Michaelu Krčmářovi musíme přiznat roli favorita v zápase s Vladimírem Lengálem. Proti Krčmářovi nechce bojovat vůbec nikdo.“

Takže jak tipujete finálovou bitvu?

„Krčmář vs. Paleš.“

Čím vás los nejvíc překvapil?

„Asi tím, že to první čtyři kluci nechali skutečně víc náhodě. Každý si stoupl do volného čtvrtfinále. Překvapilo mě, že se Lengál nasadil do poloviny k Sivákovi. A určitě mě překvapilo, že si Krčmář vybral polovinu se Sivákem, místo aby se nasadil k Palešovi.“

Systém losování pyramidy duelů Klasické skládání zápasů pro tuto pyramidu neplatilo. Bojovnice Lucia Szabová nejprve vylosovala každému z bijců číslo, podle kterého se pak rozřazovali do jednotlivých zápasů. První Václav Sivák si tak mohl vybrat pouze v jakém souboji a rohu nastoupí. Nikdo si soupeře nechtěl vybírat, proto se první čtyři bojovníci nechali přiřadit každý do jiného čtvrtfinále. Dalším v řadě už nezbylo, než si protivníka zvolit a pyramida tak dostala finální podobu.

Jak na vás zapůsobilo vážení? Pohledy zápasníků tváří v tvář. Například Václav Sivák působil dost agresivně.

„Je fajn, že dává najevo, že se nebojí takového veterána jako je Glory. Zajímavý staredown byl Matěj Kozubovský vs. Sebastián Fapšo. Všichni tu teď chodí a říkají: Tak teď jsi ho naštval. A myslí tím, že si Fapšo proti sobě naštval Kozubovského. A Kozubovský teď v zákulisí rezonuje opravdu hrozivě. Spousta odborníků mu jasně věří. Ale Fapšo je v pohodě. Myslím, že vážení bylo tou nejlepší pozvánkou na samotný turnaj. A věřím, že se u toho lidé budou dobře bavit, protože je to něco, co se vyvíjí celý večer a u čeho se můžou doma sázet, hádat, diskutovat. A k tomu je pár superzápasů.“

Srbský bojovník Strahinja Mitrić navážil 126 kilogramů. Co říkáte na váhu soupeře Tomáše Hrona?

„To mě docela překvapilo. Psal, že bude mít do sto dvaceti, ale má spíše do sto třiceti. Tomáš Hron je velezkušený, nicméně tento cvalík, byť nevypadá, tak on rád zápasy otvírá svižným high kickem a je to výborný kopač. Jsem na to zvědavý, pro Tomáše to bude strašně těžký soupeř.“

Kdybyste měl zmínit tři zápasy, na které se sám nejvíc těšíte, které by to byly?

„Vynechám pyramidu, ve které se to bude nějak vyvíjet, a ze superfightů zmíním Fapšo vs. Kozubovský a pak zápasy Tomáše Hrona a Vlada Moravčíka.“