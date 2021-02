Tank z OKTAGONu vděčí bratrovi: Naháněla nás sociálka!

Nebýt staršího bratra, mohl jeho život vypadat úplně jinak. Zcela bez vyhlídek. Sebastián Fapšo (19), kterého v sobotu čeká duel na večeru Oktagon Underground, to ví. „Vděčím mu za to, kde jsem,“ říká muž s přezdívkou Slovenský tank.

Proč zrovna tank?

„Tanky necouvají a já jsem jako tank. Když se na mě podíváte, tak jsem takový abnormální. I při zápase o mně řekli, že mám nohy jako kentaur. A mám v nich i takovou sílu.“

Nedávno jste o sobě řekl, že vlasy máte odbarvené a hlavu máte jako televizor. Co to znamená?

„To jsem žertoval. Naznačoval jsem, že nemám rád stereotypy. Že mám rád změny.“

Proto částečně bydlíte i u trenéra?

„Já stále cestuji a hlavní trenér je z Popradu. Když tam jsem, což bývá na tři až čtyři dny, bydlím u něj. Jsem mu vděčný, že mi takové zázemí poskytl a že mě vzal do rodiny, protože to je z jeho strany nejvíc. Jen tak dát někomu takovou důvěru, že vás seznámí s nejbližšími, to už něco znamená.“

Velkou roli ve vašem životě hrál váš starší bratr. Prozradíte jakou?

„Staral se o mě. Byla tam možnost, že bych šel do dětského domova. Naháněla nás i sociálka. Palinko ještě studoval, ale bylo mu už osmnáct, tak ukončil školu a začal pracovat, aby si mě mohl vzít do opatrovnictví. Za to, kdo jsem a že jsem v těch 14 letech nešel do děcáku, vděčím jemu.“

Nejde se nezeptat: Co bylo s vašimi rodiči?

„Zhruba to, že měli období, kdy pili, a měli i období, kdy nepili. A tak nějak vypadal i můj život. Jednou to bylo normální, pak zas takové, jaké to bylo. Těžko to popisovat.“

Byl bojový sport cestou ven?

„Určitě. Když jsem začal v patnácti boxovat, našel jsem životní cestu. Když se člověk najde v tak mladém věku, má vyhráno. Hodně lidí neví, co chce dělat, a je jim třicet. Jen marní život a na ničem nepracují. Ani na sobě.“

V prvním zápase v organizaci OKTAGON jste soka knokautoval kolenem. Můžeme se těšit na něco podobně atraktivního?

„Jasně. Mám nachystaných pár triků, ale nebudu nic prozrazovat. To si nechám v mojí hlavičce. Tehdy tím kolenem jsem si něco potvrdil: Když člověk na něco myslí a přivolává to, tak se to stane.“

Proti Kozubovskému jste i kvůli nižší výšce mírným outsiderem. Co na to říkáte?

„I kdyby to byl největší mistr světa, tak si na něj věřím. Jak se říká, touha po úspěchu je hned druhá za touhou žít.“

I sobotní zápas bude podle postojářských pravidel. Dočkáme se vás někdy v MMA?

„Je to něco, na čem pracuji. Ale do MMA nepůjdu do té doby, než budu mít jistotu, že jsem se v soubojích na zemi něco naučil. Nepůjdu se tam zmrzačit.“