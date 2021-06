Co dostanete za 14 sezon a 304 zápasů v jednom dresu? Pokud se jmenujete Admir Ljevakovič (36) a onen dres patří Teplicím, můžete se těšit na pár plechovek piva, párky nebo sušenky. Netradiční dárek však podle »Sklářů« byl bosenskému tvrďákovi šitý na míru.

Ljevakovič se rozhodl s fotbalem seknout a před zápasem od Teplic kromě výročního dresu dostal dárkový košík, který na sociálních sítích vzbudil poprask. „Po 14 letech »opravdu krásná« pozornost,“ kritizoval dárek agent Jiří Müller, ke kterému se přidala řada fanoušků.

Tepličtí tak najednou museli hasit. „Pivo je jeho! Připravoval mu to Pavel Verbíř podle toho, co má Ljeva rád,“ hájil na Twitteru teplický mluvčí Martin Kovařík a dodal to nejdůležitější: „Ljeva byl z rozlučky nadšený.“

Bosenský záložník střídal v 56. minutě, chvíli před tím si nechal schválně dát žlutou kartu (nasbíral jich celkem 105) a po zápase byl naměkko. „Bavili jsme se, že nebudu brečet, ale někdy jsem měl na krajíčku a slza stejně přišla,“ přiznal Ljevakovič.

Co dostal Ljevakovič?

PIVO: 20 korun

PIVO: 19 korun

CHIPSY: 24 korun

PÁRKY: 42 korun

PIVO: 17 korun

SLADKÉ SUŠENKY: 29 korun

TUŇÁK: 43 korun

SLANÉ SUŠENKY: 12 korun

ČAJ: 59 korun

KREKRY: 32 korun

---

CELKEM: 297 korun